Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 10:24 Visto: 46 Twitter Justicia El juez Lijo aseguró que la defensa de Parrilli conocía el contenido de las escuchas El juez federal afirmó que, en el marco del expediente, "ninguna de las partes" había "cuestionado las intervenciones judiciales". Además, se mostró "sorprendido" por la filtración de la conversación entre el ex funcionario y la ex presidenta Cristina Fernández. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que fueron dispuestas las escuchas a Oscar Parrilli, se mostró "sorprendido" por la filtración a través de los medios de una conversación telefónica entre el ex funcionario y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que, en el marco del expediente, "ninguna de las partes" había "cuestionado las intervenciones judiciales". Lijo aclaró que las partes involucradas conocían su existencia porque, según relató, "una de las primera cosas" que hizo el año pasado el abogado del ex titular de la AFI en esta causa fue "no sólo acceder al expediente sino que se llevó copia de los 90 cds" con los contenidos de las escuchas a su defendido.

