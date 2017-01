Sin marcos Detalles Publicado: Mi茅rcoles, 25 Enero 2017 09:59 Visto: 20 Twitter Rio Negro Hay dos casos sospechosos de hantavirus en Esquel Luego de que ayer El Patag贸nico diera a conocer el caso de la joven comodorense de 27 a帽os que contrajo hantavirus, desde el Hospital Zonal de Esquel se inform贸 que hay dos casos sospechosos que ingresaron y se encuentran en observaci贸n por la gravedad que revisten. El director del 脕rea Program谩tica de Esquel, Emiliano Biondo, confirm贸 que hay dos casos sospechosos de hantavirus que ingresaron al Hospital de Esquel y aclar贸 que est谩n en proceso de confirmaci贸n ya que las muestras se env铆an al Instituto Malbr谩n de Buenos Aires y los resultados llegar谩n en unos d铆as. "El riesgo lo tenemos en los pobladores que viven en la zona y tambi茅n en los turistas, por eso se recomienda siempre que si deciden acampar, lo hagan en lugares limpios, donde se ofrecen lugares seguros para los visitantes", indic贸 a Radio El Chubut. En cuanto a los casos sospechosos, Biondo afirm贸 que se trata de dos pacientes de la comarca andina que est谩n en observaci贸n por la gravedad que revisten los cuadros. Si bien todav铆a no hay confirmaci贸n "son casos sospechosos que son compatibles con la enfermedad". Esta informaci贸n se dio a conocer, luego de que El Patag贸nico publicara en su edici贸n del martes un caso de hantavirus de una vecina de Comodoro, de 27 a帽os, que se encuentra internada con pron贸stico reservado en Esquel luego de haber contra铆do la enfermedad en El Bols贸n, R铆o Negro, , mientras estaba de vacaciones. El especialista record贸 que en el a帽o 2012 se desarroll贸 una floraci贸n masiva de la ca帽a de colihue , por lo que se extremaron a煤n m谩s las medidas por la gran presencia de roedores debido al alimento que ten铆an por la semilla que produc铆a la floraci贸n de esa especie vegetal. "Esta no es una situaci贸n para alarmarse, sino que es una situaci贸n end茅mica habitual y la idea es prevenir no alarmar", dijo.

