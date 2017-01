Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 09:43 Visto: 26 Twitter Reino Unido Un nene víctima de bullying se quitó la vida: hacía la tarea de sus compañeros Un nene que tenía solo 11 años fue encontrado muerto tres semanas después de haber empezado la escuela secundaria. Los reportes revelan que los compañeros le hacían bullying. Se trata de Asad Khan, quien fue encontrado por su madre en la habitación de la casa de familia, ubicada en Bradford, Reino Unido, el pasado 28 de septiembre. Las autoridades del Tribunal de Bradford indicaron que Asad podría haber sido víctima del bullying por dos semanas antes de haberse suicidado, según informa The Guardian. "La madre lo vio a Asad hacer demasiada tarea. Le preguntó por qué tenía tanta y él le respondió que la hacía para alguien y que le iban a pagar por ello", dijo el padre de Asad, Mahmood Asif. Asif le explicó al juez de instrucción Martin Fleming que dos amigos de Asad confirmaron que su hijo era maltratado por sus compañeros en la escuela. Un testigo dijo que vio cómo le habían pegado a Asad en el patio de la escuela horas antes de que el niño se suicidara, pero la policía no encontró pruebas en las cámaras de seguridad. "Vi cómo se rendía, lloré pidiendo ayuda, rogué que empezara a respirar, miré a los médicos con la esperanza de que lo salvaran. Las preguntas que me rodean son: ¿Qué debe haber pasado durante sus últimas horas? ¿Qué le pasó para que tomara una decisión tan drástica?", dijo su madre, Farheen Khan, días después de haber encontrado a su hijo muerto. Se realizará otra revisión previa a la investigación el próximo 27 de febrero en el Tribunal de Bradford. Fuente: MinutoUno

