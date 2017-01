Un intendente pidiÃ³ "garrote" para los delincuentes y se disculpÃ³

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 25 Enero 2017 09:28 Visto: 27 Twitter Santa Fe Un intendente pidió "garrote" para los delincuentes y se disculpó El intendente de la localidad santafesina de San Jorge, Enrique Marucci, se mostró "arrepentido" de haber pedido "garrote" para los delincuentes y por predicar la mano dura para combatir la inseguridad. "Me fui al diablo, pero nadie me escucha", sostuvo. El intendente santafesino de San Jorge, Enrique Marucci, se mostró "arrepentido" de haber pedido "garrote" para los delincuentes y por predicar la mano dura para combatir la inseguridad en su municipio. "Mientras siga la democracia, con estas leyes no se va a solucionar el delito", había disparado el jefe comunal en declaraciones al canal de TV local Impulso Televisora. Además, remarcó que "si fuera presidente de la Nación, cerraría el Congreso y haría todo por mi cuenta porque mientras siga la democracia, con estas leyes no se va a solucionar la inseguridad". "Hay que volver a lo riguroso, al garrote. Garrote, garrote y garrote para meter a todo el mundo preso; es la única solución", agregó el intendente. Luego de estas polémicas declaraciones, Marucci habló con el canal C5N y pidió perdón: "Yo pedí ´garrote´ para los delincuentes, pero pido disculpas, me fui al diablo". "Las leyes son muy permisivas, los sospechosos no quedan presos", se quejó el jefe comunal santafesino, quien también criticó al gobernador Miguel Lifschitz. Marucci explicó que reaccionó de esa manera porque cuando habla de inseguridad "nadie" lo escucha. "Acá los comisarios me dicen que nadie quiere hacer adicionales en lugares conflictivos", reflejó.

