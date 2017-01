Polémica entre artesanos por la rodocrosita

Tras el escándalo que se vivió el lunes, cuando artesanos se presentaron en las oficinas de CAMYEN denunciando trafico de rodrosita, 24horas después autodenominados "artistas que trabajan con rodocrosita" manifestaron que estaban "olvidados", y que "CAMYEN les permite acceder al material a muy bajo costo, asegurando su abastecimiento", dijeron a través de un comunicado. y aseguraron que los reclamos difundidos en las últimas horas sobre supuestos problemas con la venta de rodocrosita para artesanos andalgalenses, generó la reacción de quienes trabajan con la Rosa del Inca. Así , los últimos tomaron distancia de la reacción que tuvieron otros artesanos en las oficinas de la empresa interestatal, asegurando que "el malestar proviene de personas que buscan la piedra para revenderla, y no de quienes la utilizan como materia prima para sus obras y tallados" adujeron a la vez de criticar a uno de los impulsores de la protesta en contra del presidente de Camyen Daniel Isi. Sin embargo el lunes Walter Diamante, un artesano de la zona, había justificado que tomaron la decisión de encadenarse en el interior de las oficinas porque hacía cinco meses que no les entregan rodocrosita de calidad a los artesanos locales. El artesano había justificado la brusca decisión a que, al descubrir que una camioneta conducida por Juan López, un colaborador de Issi en CAMYEN, trasladaba más de 300 kilos de piedra de buena calidad. Según contó, en plena siesta cargaban una camioneta con el mineral. Comenzó a seguir dicha camioneta para pedir que le muestren la hoja de ruta y según su versión solo tenían una guía para el traslado de 30 kilos de piedra. aseguró que más adelante se encontró con la policía y logró que todos fueran hasta la comisaría de Andalgalá. "De pronto entra un pariente de ellos, de CAMYEN con un sobre, yo no me di cuenta, todavía no bajaban la piedra de la camioneta porque esperaban la orden del fiscal. Y ahí, de pronto, apareció la guía por 318 kilos. Evidentemente alguien tenía una guía en blanco en Andalgalá y se las prestó para justificar". seguidamente especificó que "Juan López, es un encargado en la CAMYEN y por lo que yo conozco es el testaferro de Issi. Me mostraban una guía por 30 kilos y llevaban más de 10 bolsas y cada bolsa tiene 30 kilos de piedra. Ahí le dije: 'No te voy a dejar ir, quiero que me justifiqués por qué no me vendés la piedra'. Yo los empecé a seguir en la camioneta, justo encontré un policía y logramos llevarlo a la Comisaría", precisó. sin embargo, otro artesano andalgalense, Cristian Iturriza, reconoció que en ocasiones hay diferencias con la empresa pero todo se puede dialogar, siempre pensando lo mejor para los artesanos. “Anteriormente nosotros estábamos olvidados. Cuando se puso en marcha la empresa nos dieron facilidades, como la bolsa subsidiada que es más que una ayuda”, recalcó.