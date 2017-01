Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 19:10 Visto: 6 Twitter Nacionales El cuerpo del empresario asesinado fue reconocido por su familia Un empresario de la construcci贸n fue asesinado el s谩bado en su departamento de Caballito y por el crimen detuvieron a su yerno y a un mec谩nico, quienes quedaron grabados por c谩maras de seguridad del edificio. Se trata de Roberto Fern谩ndez Montes (67), cuyos familiares reconocieron este martes en la Morgue Judicial de La Plata un rosario de acero quir煤rgico que colgaba del cuello de un cuerpo encontrado calcinado un d铆a despu茅s del homicidio en el partido bonaerense de Ca帽uelas. Seg煤n las fuentes, Fern谩ndez Montes, nacido en Espa帽a, era el due帽o de la empresa "Mini Vial", dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para la construcci贸n y resid铆a con una de sus hijas en un edificio situado en la calle Juan F. Aranguren 36, de Caballito. La 煤ltima vez que el empresario fue visto con vida fue el s谩bado 煤ltimo cuando sali贸 de dicho edificio para ir a su trabajo a las 8.42 y regres贸 a las 12.09, de acuerdo a lo que registraron las c谩maras de seguridad del inmueble. Al no tener noticias de su paradero, la hija de Fern谩ndez Montes denunci贸 al d铆a siguiente lo ocurrido, por lo que se inici贸 una investigaci贸n a cargo del juez de Instrucci贸n 6 porte帽o, Hern谩n Mart铆n L贸pez, y los detectives de la Divisi贸n Homicidios de la Polic铆a Federal Argentina (PFA). Las fuentes se帽alaron que la denunciante y su madre fueron el domingo a la tarde a buscar al empresario a su departamento d贸nde s贸lo advirtieron la ausencia de un acolchado del dormitorio principal, tras lo cual pusieron a disposici贸n de los pesquisas las im谩genes de las c谩maras de seguridad del edificio. En esas secuencia se puede observar que luego de la partida de Fern谩ndez Montes, a las 9.05, ingres贸 al garaje el mec谩nico C茅sar Ricardo Arce L贸pez (43), quien hac铆a algunos trabajos para la empresa "Mini Vial", que utiliz贸 el control remoto del port贸n de entrada y subi贸 con las llaves del departamento de la v铆ctima, en el quinto piso. Luego del reingreso de Fern谩ndez Montes, a las 12.54, ingres贸 al edificio su yerno, identificado como Santiago Corona (34), quien llevaba colocados unos 鈥済uantes de l谩tex鈥 y recibi贸 las llaves del mec谩nico que se las arroj贸 por el balc贸n. Siempre de acuerdo a las im谩genes, a las 13.28, el yerno sali贸 del ascensor a dar un vistazo al garaje, y tres minutos despu茅s apareci贸 junto a Arce L贸pez cargando un acolchado que envolv铆a el cuerpo del empresario, el cual colocaron en el ba煤l de un Suzuki Fun negro, propiedad de la hija de la v铆ctima y a bordo del cual se retiraron del lugar. Ante las im谩genes registradas, y que este martesse difundieron a la prensa, el juez L贸pez orden贸 la detenci贸n del yerno y el mec谩nico: el primero fue apresado en la comisar铆a 11ra., adonde hab铆a ido a prestar declaraci贸n, mientras que al segundo lo apresaron esta madrugada en el barrio Olimpo, de la localidad bonaerense de Sarand铆, partido de Avellaneda En tanto, el cuerpo completamente calcinado y separados en dos partes (cabeza y torso por un lado y pelvis y extremidades por otro) fue encontrado el mismo domingo a la vera de un camino rural del barrio Santa Anita, a unos dos mil metros de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Ca帽uelas, pero en un primer momento no pudo ser identificado debido a su estado. Seg煤n los peritos, en el lugar no se detectaron signos de incineraci贸n, lo que indica que el cuerpo, luego depositado en la morgue platense, fue quemado en otro lugar y arrojado all铆. Al continuar con la pesquisa, ayer se encontr贸 totalmente quemado el Suzuki Fun negro de la hija de Fern谩ndez Montes, en el barrio 9 de Abril del partido bonaerense de Almirante Brown, dijeron los informantes. Para el juez L贸pez, el m贸vil del crimen puede estar vinculado a una carpeta que la v铆ctima guardaba en su casa con pruebas que implicaban a su yerno, ex empleado administrativo de 鈥淢ini Vial鈥, en una presunta estafa por m谩s de un mill贸n de pesos en perjuicio del empresario, lo que motiv贸 a mediados del a帽o pasado la ruptura de la relaci贸n entre ambos. Fuente: MinutoUno

