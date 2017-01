AdiÃ³s al "sin interÃ©s": las compras en cuotas deberÃ¡n blanquear el recargo

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 19:02 Visto: 48 Twitter Consumo Adiós al "sin interés": las compras en cuotas deberán blanquear el recargo Los comercios estarán obligados a explicitar los costos ocultos de la financiación en cuotas y hoy promocionada como "sin interés". Creen que la medida redundará en una baja de entre el 15 y 20% de los precios en el pago de contado. El gobierno de Mauricio Macri lanzó este martes un sistema para transparentar los precios de contado y de pago en cuotas con tarjetas con el fin de "incentivar la competencia y el consumo y bajar los valores de contado". La nueva normativa, que entrará en vigencia el 1° de febrero, exige diferenciar claramente el precio de contado del de cuotas y explicitar el costo financiero total. Así lo anunciaron el ministro de Producción, Francisco Cabrera, junto al secretario de Comercio, Miguel Braun, en la sala de conferencias de prensa de Casa Rosada. La medida busca "evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado". De esta forma, el Gobierno estima que se transparentarán todos los costos involucrados en los pagos financiados "con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información". Además, con esta medida se intenta impulsar la competencia para "estimular la baja del precio de contado". El ministro Cabrera aseguró, en ese sentido, que esperan que los precios al contado bajen entre un "10% y un 15%", ya que a partir de ahora los comercios no tendrán que elevar el "precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas". La resolución de la Secretaría de Comercio que será publicada este miércoles en el Boletín Oficial establece que cuando los precios se exhiban financiados se indique la cantidad y monto de cada una de las cuotas, el CFT y el precio de contado. No podrá incluirse en el costo de financiación en el precio en un solo pago, de manera tal de igualar el precio de contado con un plan de cuotas presentadas artificialmente como sin interés. La medida prevé sanciones para incumplimientos de hasta cinco millones de pesos en función de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial N° 22.802 y de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, según corresponda. "Vamos hacia un sistema basado en reglas claras que privilegie los derechos de los consumidores evitando que paguen los costos de financiar si no lo hacen. Confiamos en que la valoración del pago al contado va a ayudar a que los precios bajen. Impulsamos más competencia en los comercios y en el sistema financiero", dijo el secretario de Comercio de la Nación. "Los consumidores van a poder analizar, por ejemplo, si les conviene financiarse con la tarjeta de crédito o con un préstamo bancario. Nuestros planes Ahora 12 y Ahora 18 continúan sin cambios. Vamos a cuidarlos porque sabemos que son importantes para las familias argentinas. Por eso entran dentro de esta normativa y también exhibirán el costo de financiamiento", agregó Braun. La norma establece que la publicidad del costo financiero total deberá colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables informadas. Asimismo, la resolución define que las entidades bancarias, financieras y las tarjetas de crédito serán responsables del cumplimento de las normas vigentes en materia de exhibición de precios, cuando realicen o participen en las acciones publicitarias de productos o servicios ofrecidos bajo la modalidad de venta financiada en cuotas. Fuente: MinutoUno

