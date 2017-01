PrendiÃ³ fuego a la pareja de su ex y lo publicÃ³ en Facebook

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 18:52 Visto: 44 Twitter Puerto Madryn Prendió fuego a la pareja de su ex y lo publicó en Facebook Sucedió en Puerto Madryn. La víctima se desempeña como cocinero en uno de los paradores turísticos de la ciudad y resultó con el 24 por ciento del cuerpo quemado y lesiones en el rostro, brazos y espalda. Un grave episodio tuvo lugar durante la mañana del domingo 22 de enero en Puerto Madryn, cuando un joven de 24 años, Brian Montero, que se encontraba durmiendo en su vivienda, quedó preso de las llamas, en el marco de un incendio intencional, cuyo autor sería, horas más tarde, detenido por la Policía. La víctima, que se desempeña como cocinero en uno de los paradores turísticos de la ciudad y fue quemado por la ex pareja de una mujer con la cual mantendría una relación. Según publicó el Diario, el autor del incendio, aparentemente enojado, se dirigió a la vivienda del joven y, con elementos que luego fueron secuestrados, prendió fuego la casa. Montero resultó con el 24 por ciento del cuerpo quemado y lesiones por efecto de las llamas "en rostro, miembros superiores, en los dos brazos, y en la espalda, además de quemaduras en la vía aérea, por lo que el paciente está con asistencia respiratoria, mecánica, sedoanalgesiado y con un pronóstico reservado, dada la cantidad de quemaduras". Luego del episodio, el agresor, Ariel Gallego, de 27 años, utilizó las redes sociales para hacer "alarde" del hecho que había cometido y escribió, en su cuenta de Facebook, "Ahí está el piola este prendiéndose fuego", publicó. Además amenazó a su ex pareja a través de WhatsApp. Gallego fue detenido gracias al testimonio de vecinos; y será imputado por "tentativa de homicidio agravado". Fuente: MinutoUno

