Para Avruj, el 24 de marzo se honra mucho mÃ¡s con las escuelas abiertas y dando clases alusivas

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 18:11 Visto: 27 Twitter Nacionales Para Avruj, el 24 de marzo se honra mucho más con las escuelas abiertas y dando clases alusivas El secretario de Derechos Humanos de la Nación opinó que el 24 de marzo es un día de reflexión y de ejercicio de la memoria para todos los argentinos y que la discusión no debe ser si es feriado o no, ante las críticas que recibió el Gobierno por el cambio en el calendario de feriados en 2017. Este año, el 24 de marzo será un viernes y, por la nueva resolución, se pasará el feriado al lunes 27; ya que todas fechas no laborables de jueves y viernes pasan al lunes posterior y las de martes y miércoles al lunes previo. Avruj, en diálogo con Télam Radio, reconoció que la medida "no cayó bien en un sector de la sociedad", y aclaró que "el 24 de marzo para este gobierno es una fecha fundamental de memoria, reflexión y educación". "Tiene que ser un día de estudio, de investigación, de recuerdo, de memoria, y creo que se honra mucho más con las escuelas abiertas, trabajando y dando clases alusivas, con las bibliotecas abiertas al público con sus actividades, con la administración pública a pleno y que también pueda rendir homenaje, con sesiones del congreso y las legislaturas", agregó el funcionario. Para Avruj, el "escenario de homenajes" que se propone el Gobierno "no se estuvo dando en estos años, donde estuvo privilegiado todo lo que trae aparejado el turismo". Respecto al criterio con el que se reordenaron los feriados en el calendario, sostuvo que se tomaron en cuenta "tres dimensiones importantes", que son la educativa -para asegurar que los chicos tengan sus 180 días de clase-, el comercio y el turismo. "Se tomaron tres criterios fundamentales de cumplimiento riguroso: uno, las fechas patrias que son el 25 de mayo y el 9 de julio; dos, un criterio religioso, que son las fechas sagradas como el Viernes Santo y la Navidad; y tres, las fechas internacionales como el 1° de mayo, que es el día del trabajador", indicó Avruj, para quien "el resto, se entendió que podían ser movibles". El secretario de Derechos Humanos concluyó que tener la fecha del 24 con actividad plena permitirá "hacer actos de recordación y homenaje que abarquen a todas las generaciones y a toda la sociedad en su conjunto".

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626