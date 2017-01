Parrilli: la filtraciÃ³n del audio "es un mensaje cuasi mafioso a la oposiciÃ³n"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 10:58 Visto: 67 Twitter Escucha telefónica Parrilli: la filtración del audio "es un mensaje cuasi mafioso a la oposición" El ex titular de la AFI insistió que el audio que se dio a conocer de una charla con la ex presidente Cristina Kirchner "tiene similitudes con el Watergate" de los Estados Unidos. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, dijo que la difusión de escuchas telefónicas entre él y la ex presidenta Cristina Kirchner "es un mensaje cuasi mafioso a toda la oposición" e insistió con que tiene similitudes con el "Watergate" de los Estados Unidos. "Uno siente una vulnerabilidad muy grande", sostuvo Parrilli en relación a la difusión de las escuchas en las que la ex mandataria le pide el detalle de las causas "armadas" (aunque luego se corrige y alude a las causas en las que denunciaron) al ex director de Operaciones de la Side Antonio "Jaime" Stiuso. Parrilli consideró que, detrás de eso, "hay un mensaje muy claro, aparte de violentar la intimidad, un mensaje a toda la oposición, un mensaje cuasi mafioso". En este sentido, anunció que pedirá explicaciones por la difusión de los audios al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, porque el mecanismo de escuchas se encuentra bajo la órbita del Máximo Tribunal. Así lo expresó el ex titular de la AFI y ex secretario general de la Presidencia en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en las que insistió en señalar que las escuchas tuvieron como único objetivo "hacer espionaje político sobre Cristina Kirchner" que, durante esos meses, llevaba adelante visitas y reuniones "con intelectuales y científicos" en Buenos Aires. "De esto es responsable el presidente Macri, el ministro (de Justicia, Germán) Garavano, el señor (Gustavo) Arribas (actual titular de la AFI) y algunos fiscales", indicó Parrilli.

