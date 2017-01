Trump es el presidente mÃ¡s rechazado de los Ãºltimos diez mandatarios en Estados Unidos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 09:46 Visto: 17 Twitter Estados Unidos Trump es el presidente más rechazado de los últimos diez mandatarios en Estados Unidos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registra los niveles de aprobación más bajos durante los primeros días en el cargo en comparación con los últimos diez mandatarios. A pocos días de asumir, se conoció una encuesta que revela que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registra los niveles de aprobación más bajos durante los primeros días en el cargo en comparación con los últimos diez mandatarios que llegaron a la Casa Blanca. El estudio, de la firma Gallup, reveló que al empresario neoyorquino lo aprueba el 45 % de los estadounidenses, el mismo porcentaje que lo rechaza. La cifra dista mucho de la de su predecesor, el demócrata Barack Obama, que en sus primeros días en el Despacho Oval en 2009 registraba una aprobación del 68% y un rechazo de tan sólo el 12%. El presidente con mayor aprobación durante sus primeros días fue el demócrata John F. Kennedy en 1961, con un 72%.

Al republicano George W. Bush lo aprobaba el 57% de los estadounidenses durante los primeros días de 2001, mientras que al demócrata Bill Clinton, el 58 % en 1993. De acuerdo con Gallup, las peores cifras de aprobación, después de las de Trump, son las de los también republicanos Ronald Reagan y George H. W. Bush en 1981 y 1989, respectivamente, ambos con un 51%. El republicano Richard Nixon, con un 59% de aprobación en 1969; el demócrata Jimmy Carter con un 66% en 1977; y el republicano Dwight D. Eisenhower, con el 68%, están entre los ex presidentes mejor valorados. El informe no tuvo en cuenta al ex presidente Lyndon B. Johnson, ya que llegó a la Casa Blanca en 1963 tras el asesinato de Kennedy ni al republicano Gerald Ford, que asumió tras la renuncia de Nixon en 1974. Gallup realizó el sondeo entre el 20 y el 22 de enero con encuestas telefónicas a 1.525 personas y el margen de error es del 3%. Fuente: MinutoUno

