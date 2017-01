Parrilli volviÃ³ a culpar al Gobierno por las escuchas a Cristina

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 09:42 Visto: 37 Twitter AFI Parrilli volvió a culpar al Gobierno por las escuchas a Cristina El ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, apuntó contra el presidente, Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y al actual jefe de la SIDE, Gustavo Arribas, por las escuchas a su persona e indirectamente a la ex presidenta Cristina Kirchner. "Las escuchas son espionaje político sobre la ex presidenta. Fueron hechas en junio del año pasado en un claro seguimiento de las actividades políticas de la mandataria en la Ciudad. Estaban haciendo un seguimiento político. Como si fuera un secuestro o contrabando estaba involucrado personal de la AFI, con lo cual se confirma esto. Además, prolongaron la intervención hasta septiembre", afirmó Parrilli en Radio 10. De acuerdo con esto, el ex funcionario opinó que frente a este hecho "aparece con claridad el verdadero Macri". "Además de saquear el país, escucha a sus adversarios políticos. Lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde está probado que se hicieron escuchas". En cuanto a la difusión de las mismas, dijo que es un "aspecto gravísimo". "No entendemos porqué pasaron las escuchas a la procuración. Los responsables son Lorenzetti, Lijo y la AFI. Son conversaciones mías, uno siente una vulnerabilidad muy grave. No econtraron otra cosa más que conversaciones políticas. Lo que están haciendo con esta divulgación es darle un mensaje a la oposición: lo estan haciendo con ustedes. Es un mensaje cuasi mafioso. Son responsables Macri, el ministro de Justicia y Arribas". "Voy a requerir una explicación de la Corte y del organismo a cargo de las escuchas para que se dé a conocer quien autorizó esto. Está en juego la democracia y la libertad política de la oposición", concluyó. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626