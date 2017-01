Murió Julieta Magaña, la creadora de "La batalla del movimiento"

Magaña era hija de los actores Ángel Magaña y Nuri Monsté y es recordada por los programas infantiles que condujo en la década del 70. Es la autora de la canción "La batalla del movimiento", cantada y bailada por muchas generaciones. El tema fue reeditado en 1999 y en 2006. Su trabajo en televisión incluyó los programas Éste es mi mundo, Hola Julieta y Hola Julieta, hola. En 1980 protagonizó junto a su padre la comedia Hola Julieta, Hola papá. Su último trabajo en televisión fue en el ciclo Un cortado, historias de café. En cine, trabajó en Andrea, junto a Andrea del Boca y Ángel Magaña; Superagentes y titanes, de Mario Sábato, con Víctor Bo, Julio de Grazia y Juan Carlos Thorry; Vendado y frío de Alexis Puig, con Nicolás Scarpino y Mausi Martínez; Los tres berretines de Claudio Bartel. En teatro, su último trabajo fue en la obra Escoria, de la mano de José María Muscari. Antes de llegar a la televisión, Julieta se había recibido de maestra jardinera. Cuando se enteró de que Canal 13 buscaba una conductora para un infantil se presentó a la prueba y la eligieron. "Le pedí permiso a los hijos de Armando Bó, que eran los dueños del jardín de infantes donde yo trabajaba, y me mandé de caradura. ¡Cuando me dijeron que yo había sido la ganadora no lo podía creer! Y, como ya tenía el título de maestra bajo el brazo, mi viejo no me dijo ni mú", contó en una entrevista. Magaña dejó temporalmente su carrera cuando nació su hija María Candela. Luego volvió a la televisión, en 1994, con ciclo Cine argentino. Tiempo después trabajó como subdirectora de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Vicente López. Fuente: TN