Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 24 Enero 2017 09:30 Visto: 22 Twitter Jujuy Un nuevo grupo inversor se haría cargo del ingenio jujeño La Esperanza El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anticipó que en marzo próximo "un nuevo inversor" podría hacerse cargo del ingenio La Esperanza, en la que se desempeñan 900 empleados, y aseguró que la propuesta es construir "una mesa de diálogo" de la que participen los trabajadores. “En marzo puede hacerse cargo un nuevo inversor, estamos muy cerca”, expresó el mandatario jujeño tras una reunión que mantuvo con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza (SOEA). En este marco, sostuvo que, “por los movimientos y las condiciones del mercado", se trata del "mejor momento para que un grupo económico se haga cargo del ingenio”. El encuentro de Morales con los representantes gremiales se concretó tras un pedido de los trabajadores La Esperanza para interiorizarse sobre el funcionamiento de la planta, las condiciones para su venta y el futuro de las fuentes laborales, en el marco de proceso de reconversión productiva y saneamiento del ingenio. “La idea es constituir una mesa de diálogo con participación de los trabajadores, de manera que el ingenio no caiga”, sostuvo Morales y aseguró que, “más allá de las diferencias", siempre buscará "el consenso con los trabajadores de La Esperanza”. Las diferencias aludidas por el gobernador fueron las que motorizaron hace dos semanas medidas de fuerza de los trabajadores azucareros que incluyeron un paro de actividades y un corte en la ruta nacional 34, a la altura de San Pedro. Al dar precisiones sobre el futuro de la empresa, Morales subrayó que el gobierno provincial tiene en vista a "tres grupos inversores, con proyectos avanzados", y detalló que, incluso, "algunos de ellos están evaluando el estado de la planta, sus recursos y proyecciones, como ser el trapiche, el campo y la seguridad industrial, entre otros ítems”. “Tenemos que mantener el ingenio para potenciar las posibilidades de venta, con lo cual no dejaremos que caiga la interzafra”, expresó Morales en su encuentro con los dirigentes del SOEA. Por su parte el secretario general del gremio, Sergio Juárez, señaló como "fundamental" a la interzafra y dijo que, “si quiere venir un inversor, hay que poner atractivo al ingenio, a la materia prima no dejarla caer, hacer el riego correspondiente, hacer las reparaciones en la fábrica, el transporte y las máquinas". El dirigente calificó a la charla con el gobernador como“muy buena" ya que pudo tomar contacto directo con los trabajadores y, en ese marco, señaló que se llevaron el compromiso de que "se van a pagar los sueltos hasta que se haga cargo el grupo inversor”. En ese marco, funcionarios y dirigentes azucareros programaron para mañana un nuevo encuentro, a fin de profundizar el tratamiento de temas puntuales y prioritarios para el funcionamiento de la planta fabril. Juárez se refirió al traspaso de trabajadores del ingenio a la órbita del Estado, método por el cual se logró reducir la plantilla de empleados de 1.300 a 900. “Quedamos poco más de 900, ya no somos 1.300 porque se fueron más de 300 compañeros que se jubilaron y otros optaron por el Estado, pero son decisiones que toman los propios trabajadores no el sindicato”, explicó el dirigente.

Fuente: Télam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626