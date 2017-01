Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 18:47 Visto: 103 Twitter Cigarrillos Caída histórica: el consumo de cigarrillos bajó un 11% en 2016 Es la baja más pronunciada desde 1990, según el informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales. Como resultado hubo cierre de plantas y suspensión de trabajadores. En contraste, la exportación tuvo un 95,1 por ciento. El consumo de cigarrillos registró una caída del 11 por ciento entre enero y noviembre, la más pronunciada desde 1990, hasta ubicarse en 42 paquetes por habitante por año. La cifra se desprende de un informe dado a conocer este lunes por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). "En el acumulado de once meses del año de 2016, la industria tabacalera continuó con un panorama contractivo, con fuertes mermas en la producción de cigarrillos, que provocó cierre de plantas y la suspensión de trabajadores", indicó el informe. El estudio destacó que "la menor producción de cigarrillos obedece a la fuerte caída del consumo interno". "En los primeros once meses del año de 2016, la producción de cigarrillos presentó una merma del 9,3 por ciento según la medición oficial del Estimador Mensual Industrial (EMI) con relación a igual período del año de 2015", señaló el informe. "En términos históricos es la mayor baja registrada en el consumo desde el año 1990, con un total de 1621 millones de paquetes vendidos contra los 1821 millones de igual período del año de 2015", precisó el estudio. De ese modo, el informe señaló que "el consumo per cápita en el acumulado de once meses del año de 2016 fue de 42 atados por habitante, y cayó 12 por ciento". En tanto, las exportaciones, tanto en valores como en cantidades, en el acumulado de once meses del año de 2016, alcanzaron a las 90.830 toneladas, un fuerte 95,1 por ciento por encima de las 46.558 toneladas de igual período del año de 2015. "En cuanto a los valores, treparon a 383,5 millones de dólares con una expansión del 76,9 por ciento frente a los 216,7 millones de igual periodo del año de 2015", indicó IES. El estudio precisó que los principales destinos fueron China (18,3), Bélgica (9,3) y Alemania (7,8), seguidos por Paraguay y Rusia con el 7 por ciento, Turquía (6,1) y Brasil (4,6), países que concentraron, el 60,2 por ciento de las ventas al mercado mundial. Según el director de IES Consultores, Alejandro Ovando, "hacia adelante, la evolución del sector dependerá del mercado externo y de la forma en la cual se pueda volcar la producción de tabaco en el exterior". "La quita de las retenciones a las exportaciones, de finales de 2015, mejoró el negocio exportador, y generó un incremento en las ventas externas luego de cuatro años de caída. El consumo interno, por su parte, continuará con la tendencia decreciente del último lustro", explicó el economista. Fuente: Télam

