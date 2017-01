Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 12:16 Visto: 25 Twitter Nacionales Implementan en Rosario los test de narcolemia Los test de narcolemia debutaron este fin de semana en Rosario y, de 16 conductores, cuatro dieron positivo por consumo de coca铆na o marihuana. "Hay una franja et谩rea que se repite en los cuatro que va de los 18 a los 25, y por la lectura que hemos hecho de otros operativos nacionales e internacionales en el primer tiempo hay una marcada tendencia al positivo porque no est谩 incorporado por la poblaci贸n y porque estos procedimientos est谩n bajo supervisi贸n de personal m茅dico que hace un diagn贸stico visual que tiene bastante certeza respecto de la apariencia f铆sica o en c贸mo se manifiesta f铆sicamente el consumo de estupefaciente", explic贸 el secretario de Control y Convivencia Ciudadana del municipio, Gustavo Zignago. Dos de los cuatro conductores infractores hab铆an consumido marihuana, otro coca铆na y el cuarto ambas sustancias. Zignago explic贸 que la ordenanza indica que, durante este per铆odo de prueba, en el caso de los infractores no hay sanci贸n econ贸mica pero s铆 remoci贸n del veh铆culo e informaci贸n sobre opciones de tratamiento. "Son 120 d铆as de prueba. No tiene previsto sanci贸n econ贸mica pero la detecci贸n implica la remoci贸n a Tr谩nsito. En conductor deber谩 realizar despu茅s el tr谩mite pertinente para recuperar el veh铆culo present谩ndose ante el Tribunal de Faltas, donde el acta va a ser archivada sin penalidad econ贸mica por estos 120 d铆as", detall贸. La normativa de tr谩nsito de 1998 ya explicitaba la prohibici贸n de conducir "habiendo tomado estupefacientes o medicamentos". De acuerdo con Zignago, la nueva tecnolog铆a para la detecci贸n de estas sustancias "ayuda a cumplir con esa norma". El test est谩 preparado para detectar seis tipos de drogas: coca铆na, marihuana, anfetaminas, benzodiazepinas, metanfetamina y opi谩ceos. Lo que se acord贸 para esta primera etapa es buscar la detecci贸n de coca铆na y marihuana en los conductores. Los controles ser谩n aleatorios. No se realizar谩n a la par de los de alcoholemia 鈥攅n 2016 se realizaron 25 mil鈥 por una cuesti贸n fundamental: estos sales 5 pesos cada uno, los de narcolemia superan los 800. "Se har谩n de manera aleatoria en el caso de que el m茅dico que acompa帽a el operativo lo requiera. Nos quedaba un sinsabor cuando el control de alcoholemia daba negativo y el m茅dico notaba par谩metros alterados en el conductor. Ahora se puede aplicar este test", remarc贸 Gustavo Adda, titular de la Direcci贸n General de Tr谩nsito.

Fuente: MinutoUno

