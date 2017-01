Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 11:36 Visto: 47 Twitter Tecno Los mensajes de WhatsApp que esconden un virus Existen tres tipos de mensajes enga√Īosos que circulan v√≠a WhatsApp, cuyos objetivos van simplemente desde "molestar" hasta los m√°s nocivos que pueden incluir el consumo del cr√©dito y el robo de informaci√≥n al usuario, por eso especialistas brindaron una serie de recomendaciones al respecto para as√≠ "disfrutar de la tecnolog√≠a de forma segura". "Los podemos dividir en tres grupos, de acuerdo a sus objetivos. Est√°n los llamados hoax (enga√Īo), y luego dos tipos de mensajes denominados scam (fraude)", explic√≥ a T√©lam Camilo Guti√©rrez, jefe del Laboratorio de Investigaci√≥n de ESET Am√©rica Latina, una compa√Ī√≠a de seguridad inform√°tica. Estas publicaciones funcionan en forma de campa√Īa impulsadas por atacantes que aprovechan WhatsApp, en tanto este servicio de mensajer√≠a -comprado por Facebook en 2014- suma m√°s de 1.000 millones de usuarios activos mensuales y 42 mil millones de mensajes que se env√≠an por ese medio cada d√≠a. El primer tipo de enga√Īo se llama "hoax" y consta de mensajes que "no tienen ning√ļn objetivo malicioso. Se mandan para molestar o desinformar", indic√≥ Guti√©rrez. En este caso, se pueden citar aquellos que son "cadenas" o textos que alertan que "si no los reenv√≠as a diez amigos te va a caer la mala suerte", ejemplific√≥ el especialista. "Son los menos nocivos, pero tienden a ser molestos", agreg√≥. En segundo lugar, est√°n los scam del tipo uno, con los cuales se busca que el usuario ingrese a alg√ļn sitio web desde su dispositivo y se suscriba. "Esto es lo que pas√≥ hace unas semanas con un mensaje en circulaci√≥n en el que se ofrec√≠an supuestos descuentos en tickets de Aerol√≠neas Argentinas. Les hac√≠an una serie de preguntas al usuario pero al final del cuestionario le solicitaban su tel√©fono. Esto es para suscribir el n√ļmero a un servicio SMS premium que lo que hace luego es consumirte el cr√©dito", sostuvo Guti√©rrez. En este sentido, el s√°bado pasado la cuenta oficial de Aerol√≠neas Argentinas en Facebook alert√≥ sobre esta cuesti√≥n, avisando a sus seguidores que "no lanz√≥ ning√ļn concurso de pasajes por un supuesto aniversario". El especialista coment√≥ que los "scam tipo uno" suelen ser "los m√°s comunes" y los usuarios los pueden identificar si notan que su cr√©dito se empieza a consumir r√°pidamente, sin ser usado. "Hay que estar alertas si empezamos a recibir SMS con informaci√≥n de hor√≥scopos o noticias, porque eso puede implicar que nos suscribieron -sin nuestra aprobaci√≥n- a un servicio premium", aclar√≥. En este caso, el usuario debe comunicarse con su prestador telef√≥nico e informarlo de esta cuesti√≥n, para que desde all√≠ le den de baja a ese servicio de SMS. En tercer lugar, est√°n los "scam" del tipo dos, los cuales son los m√°s peligrosos porque le piden al usuario de forma enga√Īosa (y en general, con algo atractivo al estilo descuentos) que se descargue una aplicaci√≥n al dispositivo, la cual puede contener malware (software malicioso). Las consecuencias que puede traer la presencia del malware en los dispositivos van desde el robo de informaci√≥n hasta la afectaci√≥n del funcionamiento del aparato. Aqu√≠, el especialista ejemplific√≥ con mensajes que prometen cupones de descuentos en Zara o Burger King, que estuvieron circulando el a√Īo pasado. Hay un cuarto tipo de mensajes que no suelen verse mucho -continu√≥ el especialista- y por eso es necesario que los usuarios se mantengan prevenidos. Est√°n vinculados al "phishing", una t√©cnica de robo de identidad virtual. "En relaci√≥n con ello, ha habido una campa√Īa -que no ha circulado mucho- la cual trataba de robar nombre y contrase√Īa de usuarios de Facebook. Por ejemplo, es un mensaje que te dice que ten√©s una nueva notificaci√≥n y deb√©s ingresar a un sitio de apariencia similar a la red social, pero en realidad es una p√°gina falsa para robar datos personales", advirti√≥ Guti√©rrez. El especialista recomend√≥ que "como usuarios debemos estar atentos" a estas cuestiones, y especialmente "no estar tan ansiosos si recibimos de la nada mensajes incre√≠bles o con descuentos maravillosos, porque posiblemente sean enga√Īos". Hay ciertas se√Īales que pueden indicarnos que nuestro dispositivo m√≥vil tal vez tenga un software malicioso: un consumo veloz de la bater√≠a, y una disminuci√≥n de la velocidad de Internet y del mismo celular. Entre los consejos, el especialista cit√≥ la instalaci√≥n de un servicio de seguridad en los dispositivos (antivirus), la actualizaci√≥n de los sistemas operativos, y el cuidado con las aplicaciones que uno descarga (que sean de una fuente confiable, y que no pidan m√ļltiples permisos a accesos a funciones que nada tienen que ver con la tem√°tica de esa app). "Hay que manejarse con cuidado e ingresar a las cuentas verificadas", dijo Guti√©rrez y resumi√≥: "No se trata de volvernos paranoicos, sino de disfrutar de la tecnolog√≠a de forma segura".

Fuente: MinutoUno

