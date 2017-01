El FpV irÃ¡ a la Justicia por el decreto que cambia el rÃ©gimen de ART

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 10:28 Visto: 50 Twitter ART El FpV irá a la Justicia por el decreto que cambia el régimen de ART El Frente para la Victoria irá a la Justicia para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, anticipó que esa fuerza irá a la Justicia para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). En este sentido, reconoció que la medida se pudo haber tratado en sesiones extraordinarias "si tenía apuro el Presidente" y cuestionó la decisión de llevarla a cabo a través de "un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley". "Eso con respecto al origen espurio de la norma. El contenido es regresivo y fue declarado por la Corte como inconstitucional en otras ocasiones", aseguró. El también abogado laboralista advirtió además que "si alguien está promoviendo la industria del juicio es quien firma el decreto de necesidad y urgencia".

"No tenga ninguna duda", respondió Recalde cuando fue consultado si llegaba el momento de judicializar el reclamo contra el DNU publicado este lunes en el Boletín Oficial. Consideró que la medida "obstaculiza el acceso a la Justicia y altera todo el sistema de competencia, porque lo que hace es soslayar la Justicia nacional de trabajo". Recalde explicó que la norma "da facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales" y recordó que "la experiencia, lo que indica, es que los trabajadores sometidos a estas comisiones pasaban un vía crucis". De esa forma, el ex abogado de la CGT negó que los trabajadores en la Argentina impulsen una industria del juicio, aunque aclaró que "ir a la Justicia es un derecho". "Si los trabajadores tuvieran la intención de ir a juicio, tendríamos un piso de 4.300.000 juicios, porque cada trabajador no registrado, en negro, tiene derecho (a reclamar judicialmente). Y sin hablar de accidentes de trabajo o un derecho a un salario mejor", concluyó. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626