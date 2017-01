Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 10:07 Visto: 28 Twitter Nacionales Corrían a 140 km/h y provocaron un choque que mató a una maestra, pero quedaron todos libres Un terrible accidente que le costó la vida a una maestra en Vicente López genera conmoción por la rápida liberación de los tres involucrados en el episodio "Cómo puede ser que estén libres, quiero que los responsables tengan una condena ejemplar. Esto no fue un accidente, dejemos de hablar de accidente…, esto fue un homicidio". A Mariela Cabrera se la escucha angustiada, tiene que hacer un enorme esfuerzo para no romper en llanto. El viernes 20 de enero vivió la peor mañana de su vida: un conductor alcoholizado que corría a más de 140 km/h por la avenida Maipú, en Vicente López, embistió el vehículo de Silvia Cabrera, su hermana, y la mató en el acto. Pero la pesadilla no se agotó ese día: hoy llora porque los tres jóvenes involucrados en el hecho ya quedaron en libertad. "Saben lo que estaban haciendo, había dos chicos con grado universitario, manejaban borrachos un auto a toda velocidad, corrieron por una avenida…", reclamó al borde del llanto en diálogo con el canal TN. El responsable del hecho, Tomás Nuñez Aboy (27) conducía un Volkswagen Suran azul y escapaba a toda velocidad de un accidente previo: minutos antes había tenido un roce con un Toyota Corolla y era perseguido por ese vehículo y por un Honda Civic negro. Cuando lo detuvieron -luego del choque fatal- tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido por la ley. Junto a él fueron detenidos los otros dos conductores que corrían a toda velocidad por Maipú: Nicolás Laitano (a bordo del Toyota) y un amigo que lo apoyaba en la persecución a Nuñez Aboy. Sin embargo los tres fueron dejados en libertad La víctima, una docente que era madre de cuatro hijos, se encontraba detenida en un semáforo, a borde de un Chevrolet Agile, y estaba acompañada por una amiga que resultó gravemente herida. Nunca imaginó que en esa situación de regularidad y tranquilidad iba a perder la vida por la imprudencia de otro conductor. El temor de la hermana de la víctima es que todo se diluya por la feria judicial: "No podemos esperar 15 días a que estos señores hagan lo que quieran hacer para eludir las responsablidades. Necesitamos que la Justicia y la gente nos acompañen", reclamó. Fuente: Infobae

