Un chico de 19 aÃ±os muriÃ³ asfixiado en una fiesta en La Pampa

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 09:33 Visto: 35 Twitter Nacionales Un chico de 19 años murió asfixiado en una fiesta en La Pampa Un adolescente de 19 años murió asfixiado presuntamente por abrir un matafuego con sus amigos en un cumpleaños en Rolón, La Pampa. En un momento, el joven identificado como Agustín Giordano dijo sentirse descompuesto e ingresó al baño. Como no regresaba, fueron a buscarlo, pero la puerta estaba cerrada. Otro joven ingresó por un ventiluz y vio a Giordano desvanecido y trabando con su cuerpo la puerta. Presuntamente se ahogó con su propio vómito. "Los resultados de la autopsia estarán en 48 horas", dijo el fiscal Oscar Cazenave al diario Textual de La Pampa. No hay detenidos. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo. El chico, Giordano, es oriundo de Bahía Blanca y se encontraba de visita en la casa de la abuela. El comisario Carlos Castro, jefe de la comisaría de Macachín, confirmó a FM Radio Provincia de Rolón que, cuando llegaron al lugar luego de ser convocados, se encontraron con el trágico cuadro. "Una de las cosas que más me interesaban más allá de la salud del chico era conservar el lugar del hecho hasta que se hicieran todas las diligencias necesarias. La autopsia dirá como murió, si bien se vio un matafuegos en el lugar, yo no puedo decir que falleció por eso"´, explicó El festejo se realizaba en el Salón de Usos Múltiples municipal. Según dijo el comisario, hubo otro joven que estaba en el cumpleaños y que sufrió principio de asfixia: él observó la situación que ocurría en el baño y fue quien sacó a Giordano del lugar. Ese otro muchacho estuvo internado hasta el mediodía de este domingo, luego de lo cual fue dado de alta. La Policía llegó al lugar alrededor de las 6 de la mañana, cuando Giordano ya había fallecido. Pero previamente agentes del destacamento de Rolón ya habían labrado un acta de infracción por ruidos molestos. Consultado acerca de su opinión del festejo, el comisarió afirmó: "cuando llegué lo primero que pensé es que se trataba de una fiesta loca". Fuente: MinutoUno

