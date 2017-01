Femicidio: la apuÃ±alaron y detuvieron a su pareja

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 09:23 Visto: 34 Twitter Nacionales Femicidio: la apuñalaron y detuvieron a su pareja El ex marido de Mónica Haydee Acosta la encontró muerta cuando llevaba a las hijas de ambos para que pasen el fin de semana con ella. Diego Arnaldo Perrone quedó detenido y la familia contó que era frecuente que él la golpeara. Mónica Haydee Acosta fue asesinada de 18 puñaladas y por el femicidio se encuentra detenida su pareja, Diego Arnaldo Perrone. La familia denunció que era habitual que le pegara a la víctima y revelaron que tenía una restricción de acercamiento sobre las hijas de la víctima. El ex marido y papá de las nenas, Enrique Guillermo Muzzo, fue el quien encontró el cadáver cuando fue a llevarlas a la casa de Acosta, en Mariano Moreno al 800, Monte Grande, para que pasaran el fin de semana. Durante las pericias en la escena del crimen, la Policía secuestró una cuchilla e investigan si es el arma con la que se cometió el femicidio. Muzzo declaró a la policía que su ex había denunciado que Perrone la golpeaba. Además, un testigo aseguró haberlo visto cerca de la casa. El acusado fue detenido el domingo cuando bajó de un colectivo en la esquina de Avenida de Mayo y Castelli, Esteban Echeverría. Una de las hijas de la víctima, de nombre Sofía, le contó a los medios que su mamá siempre defendía a Perrone: "Cuando tenía golpes aseguraba que la había mordido el perro y hasta se hizo flequillo para tapar una marca en la frente". Según contó la chica, el acusado trabajaba como chofer de larga distancia, pero le sacaron el registro por tenencia de drogas. "Desde que pasó eso estaba todo el día en mi casa y mi mamá lo tenía que mantener", contó. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626