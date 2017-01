Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 23 Enero 2017 09:03 Visto: 432 Twitter Ex funcionarios del Frente Cívico imputados y libres A 3 años de la tragedia de El Rodeo esperan justicia Aunque se encuentran imputados el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, además del ex administrador y el ingeniero en jefe de Vialidad Provincial. Familiares de los fallecidos en enero de 2014 piden la pronta elevación a juicio de la causa. Tragedia en El Rodeo - Foto archivo eldiariodecatamarca.com.ar La tragedia de El Rodeo, comenzó la noche del 23 de enero de 2014 y se cobró la vida de once personas y la desaparición de la joven Carolina Sal Castiglione. El ex gobernador Eduardo Segundo Brizuela del Moral está impuntado ya que durante su gestión se aprobó e inauguró la obra del Puente del Mástil, que de acuerdo con las pericias fue determinante en el trágico suceso ocurrido hace 36 meses. Hacia fines del año pasado, apartado de la causa el fiscal Roberto Mazzuco, quién hoy soporta un Juri de enjuiciamiento, El fiscal de instrucción Nº 1, Víctor Figueroa, negó un pedido de sobreseimiento al exgobernador de la provincia y actual diputado nacional, Eduardo Brizuela del Moral, además, rechazó la posibilidad de realizar nuevas pericias, solicitadas por algunos de los imputados. El rechazo de Figueroa surgió tras la presentación realizada por el abogado defensor del actual diputado nacional, Enrique Lilljedahl (h). Brizuela del Moral imputado por homicidio culposo pidió ser absuelto de culpa y cargo al considerarse ajeno a la culpabilidad por el desborde del río Ambato, agravado por la mala construcción del puente que potenció la situación, de lo acaecido la noche del 23 de enero y la madrugada del 24 de enero de 2014. En tanto para el fiscal Figueroa, recientemente incorporado en la causa, cuyo expediente está compuesto por ya más de doce cuerpos, rechazó el pedido tras considerar que la investigación aún no se encuentra cerrada y habrían cuestiones por dirimirse. Durante el alud que desbordó el Rio Ambato la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero de 2014 en esa localidad ambateña se perdieron las vidas de Julieta Silva, Daiana Yanet Ahumada, Shaira Agostina Ahumada, María Zulma Mendibe, Candelaria Díaz Mendibe, Dora González de Castiglione, María Luisa Castiglione, Ana Carolina Sal, Adriana Libio Álvarez, Graciela Contreras, Emiliano Álvarez y Darío Álvarez. Misa Hoy a las 20:00 celebrada por el párroco Bernardo Canal Feijóo. en El Rodeo se realizará una misa en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. durante la misma se rogará por el eterno descanso de las almas que perdieron sus vidas y por el advenimiento de una pronta justicia.

