Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 22 Enero 2017 14:26 Visto: 115 Twitter Nacionales El Gobierno tiene listo el proyecto de financiamiento político pero duda que pueda impulsarlo El oficialismo no confía en que el proyecto avance en el Congreso Por ahora es solo un cúmulo de incertidumbres el que rodea a las elecciones de este año. Caída la reforma política hacia fines del año pasado -uno de los más estridentes fracasos parlamentarios del oficialismo del 2016-, el Gobierno no logra aún despejar algunas de las incógnitas que atraviesan los comicios de mediados de año, en especial en dos rubros que preocupan a la Casa Rosada: el de la Boleta Única Electrónica y el del financiamiento político. En este último caso, el Gobierno dio un paso interno: terminó de delinear el proyecto de modificación de financiamiento de los partidos, que en estos días se distribuirá en los despachos de la Casa Rosada y del Congreso para su revisión final. Sin embargo, desde el Ejecutivo terminaron de confirmar lo que se vislumbraba desde las últimas semanas. "Es muy difícil que podamos dar el debate: el Senado está muy duro", confiaron a Infobae desde el Ministerio del Interior. Más allá de la nula expectativa del oficialismo en avanzar este año en la discusión en torno al financiamiento de las campañas electorales, fuentes oficiales aseguraron que el Gobierno podría de todos modos presentar el texto en el Congreso. Según detallaron, y tal como había adelantado este medio el año pasado, el proyecto contempla la vuelta de los aportes empresarios en época electoral, los cruces con diversos organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la bancarización total de las donaciones, entre otras modificaciones a la norma actual. Un informe de CIPPEC en base a los datos de la Cámara Nacional Electoral determinó que el 99 por ciento de los aportes de la campaña presidencial del 2015 fue en efectivo, lo que impide el control y facilita el lavado de dinero. En el entorno de Mauricio Macri hay preocupación por el fracaso en la discusión de la financiación electoral porque Macri aún no encontró a quién se va a encargar de la administración de la colecta de donaciones. En especial en el despacho de José Torello, asesor presidencial y apoderado del PRO, a cargo del rubro en los papeles. En el entorno de Torello explicaron que desde la oposición habían atado el debate por el financiamiento a la aprobación de algunos puntos de la reforma política, que quedó frenada en el Senado por la negativa del PJ de darle impulso. En el primer piso de la Casa Rosada abundaron en que uno de los pedidos opositores era el de la paridad de género en las listas electorales, contemplada dentro de la reforma, para empezar a discutir el financiamiento, aunque la información fue desmentida por colaboradores de Rogelio Frigerio. El ministro, que volvió a mediados de semana de sus vacaciones, comenzó nuevamente con su tarea de recibir gobernadores. El jueves pasado fue el turno, entre otros, de Alberto Weretilneck, que fue acompañado de Miguel Ángel Pichetto, uno de los actores más importantes de la cámara Alta. Un dato adicional: Macri no está de acuerdo con la paridad de género en las listas. Más allá de la financiación, el oficialismo va a insistir en marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias, en darle aire a la reforma política. Al menos en algunas cuestiones, como la posibilidad de darle un guiño parlamentario a la puesta en marcha de una prueba piloto del voto electrónico, para implementarlo en aquellos distritos en los que ya se utiliza, tal como anticipó este medio a principios de mes. Sería una buena noticia para Horacio Rodríguez Larreta, que ayer empezó sus vacaciones pero que enfrenta un dilema mayúsculo: el de desdoblar el calendario electoral local o dejarlo como está, unificado con el nacional, la idea que más prevalece por estos días en el macrismo en su versión porteña, según contaron. La inquietud obedece a que, en caso de votar el mismo día, debería hacerse con boleta eléctronica y con papel en un mismo cuarto oscuro. Por eso la premura de Rodríguez Larreta y la evaluación de la Casa Rosada de avanzar en esa línea en el Senado. En caso de fracasar, en el entorno del jefe de Gobierno porteño no descartan volver al sistema tradicional con la boleta de papel, algo improbable. En ese sentido, desde el bloque PRO de la Legislatura porteña aseguraron que, en paralelo, ahora planean apurar la sanción del Código Electoral -la reforma política porteña-, que ya fue enviado y que le daría más instrumentos al Ejecutivo para implementar con más fuerza la boleta única electrónica. Como para contrarrestar ambos sistemas en un mar de incertidumbres que inquieta a Macri. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626