La frase de un senador que indigna a toda EspaÃ±a: "Que trabajen los gilipollas"

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 21 Enero 2017 11:50 Visto: 19 Twitter Mundo La frase de un senador que indigna a toda España: "Que trabajen los gilipollas" La filtración de un video en el que pronuncia el exabrupto en un bar puso en apuros a Eugenio Gonzálvez, representante del Partido Popular en Almería. Sus rivales del PSOE piden su renuncia "Haz como yo, retírate y sigue mandando, como yo mando, pero en la sombra. Que trabajen los gilipollas". Eugenio Gonzálvez, senador del Partido Popular de Almería, se reía burlonamente. Los amigos que lo rodeaban en un bar de la ciudad ubicada en el sur de España lo acompañaban en las risas. El video era un mensaje de salutación para un conocido que cumplía 65 años. El ex alcalde de Gádor nunca imaginó que el archivo enviado por WhatsApp se filtraría y luego se viralizaría, metiéndolo en un enorme problema. Adela Segura, secretaria de Política Institucional del PSOE de Almería, no demoró en pedir la cabeza de Gonzálvez. "En tan solo diez segundos desprestigia a la actual alcaldesa de Gádor, al Senado, al que considera un destino para el retiro, y (…) culmina riéndose de todos los trabajadores que cada día se ganan el pan con el sudor de su frente", dijo. El veterano político emitió un comunicado para defenderse. Obviamente, dijo que sus palabras fueron descontextualizadas. "Este video fuera del contexto para el que fue hecho, puede considerarse desafortunado, por lo que pido disculpas a todos los que se puedan sentir ofendidos por estas palabras", afirmó. Según él, sólo fueron "bromas entre amigos", intercambiadas "de forma irónica". Y para completar el último paso del manual, denunció una campaña en su contra, para perjudicarlo. El responsables sería "alguien de mala fe". No dio más precisiones. Fuente: Infobae

