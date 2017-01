Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 21 Enero 2017 11:50 Visto: 19 Twitter Nacionales Massa estuvo presente en la asunción de Donald Trump El dirigente del Frente Renovador concurrió a los actos en Washington. Lo acompañó el ex presidente del BCRA, Martín Redrado El dirigente y diputado nacional por el Frente Renovador Sergio Massa estuvo presente este viernes en la asunción del Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y además se reunió con el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, flamante jefe de asesores para seguridad e inteligencia del republicano. Massa viajó a EEUU invitado por el propio Giuliani para participar de la asunción del magnate como 45º presidente en la historia estadounidense. El líder del Frente Renovador participó también de una gala exclusiva que se realizó por la noche luego de la investidura presidencial. Massa y Giuliani se conocen desde el año 2013, cuando el líder del Frente Renovador invitó al gestor de la "tolerancia cero" a dar una conferencia sobre seguridad en Tigre, ciudad donde era intendente. En 2014, Giuliani había recibido al tigrense en Nueva York en la sede de su fundación para intercambiar puntos de vista sobre seguridad y la reforma del código penal. Según publicó Ámbito Financiero, el senador provincial Jorge D'Onofrio fue quien promovió el encuentro entre Massa y Giuliani, del que participaron además Martín Redrado y Graciela Camaño quienes se reunieron con otros integrantes de la fundación del exalcalde. Redrado, ex presidente del Banco Central y uno de los economistas de referencia de Massa, también estuvo presente en la ceremonia del cambio de mando en Washington. Por radio Mitre Redrado expresó que "tenemos una oportunidad para desarrollar varios temas en los que la relación con EEUU puede tener una agenda positiva, en particular en política comercial" "También en seguridad y narcotráfico tenemos mucho para trabajar en un sentido hemisférico", acotó. Fuente: Infobae

