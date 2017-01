Caputo: "La emisiÃ³n de deuda de 2017 serÃ¡ la mitad que el aÃ±o pasado"

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 21 Enero 2017 10:59 Visto: 30 Twitter Nacionales Caputo: "La emisión de deuda de 2017 será la mitad que el año pasado" El ministro de Finanzas se refirió a la colocación de bonos por USD 7.000 millones concretada la última semana El ministro de Finanzas Luis Caputo habló con la prensa luego de la colocación de dos títulos públicos en el mercado internacional, de 5 y 10 años de duración, por 7.000 millones de dólares. El funcionario señaló que los precios de la deuda argentina "habían caído de precio no solo por el efecto Trump" y porque "el mercado suponía que este año íbamos a inundar de bonos el mercado, como en 2016". Sin embargo, apuntó que "el año pasado el Gobierno nacional emitió USD 20.000 millones, las provincias USD 7.000 millones y las empresas cerca de 5.000 millones. Este año la Nación emitirá solo USD 7.000 millones, las provincias no más de USD 3.500 millones y las empresas, como mucho, lo mismo que el año pasado. Es decir, que sumando todo, la emisión de deuda será la mitad que el año pasado". En una entrevista con los matutinos Clarín y La Nación, Caputo ponderó la demanda muy alta, en torno a los USD 22.000 millones, de los que se tomaron USD 3.250 millones a través de un título a 5 años de plazo y otros USD 3.750 millones a 10 años. Además se sumaron otros USD 6.000 millones, aportados por la banca internacional. "Desde la victoria electoral de Trump, el refinanciamiento de los vencimientos de nuestra deuda era el mayor desafío que enfrentaba este año el Gobierno, en términos financieros,. Estamos más que contentos que al 19 de enero hayamos removido la incertidumbre. Tras el préstamo de los bancos y la emisión de los dos bonos cubrimos el 70% de las necesidades de fondos para refinanciar los vencimientos de 2017", explicó Caputo. La agencia de riesgo crediticio Standard & Poor's Global Rating informó que le asignó una calificación de "B-" a la emisión de bonos del jueves por el Gobierno argentino y atribuyó la nota a "los desafíos actuales que enfrenta el gobierno para abordar los principales problemas del país", principalmente el déficit fiscal. Por otra parte, Caputo aseguró que "en principio no habrá nuevas emisiones" en el transcurso de 2017. "Puede quedar algo en yenes, euros o francos suizos. U otra emisión en dólares para algún caso que sea tomar deuda para saldar un vencimiento. Pero no va a crecer más el stock de bonos en dólares", añadió. Fuente: Infobae

