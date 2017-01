Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 21 Enero 2017 10:18 Visto: 2 Twitter Nacionales Prevén una intensa ola de calor en casi todo el país hasta el martes El SMN anticipa al menos cuatro días sofocantes. En la Ciudad el termómetro treparía hasta los 40 grados y emitieron un alerta amarillo. La explicación del fenómeno y las recomendaciones El verano en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hasta el momento venía registrando temperaturas relativamente normales para esta época del año. Hubo algunos días de calor intenso, aunque acompañados de jornadas con algunas lluvias o cambios en la temperatura que trajeron alivio. Sin embargo, a partir de este sábado ese comportamiento en el termómetro podría cambiar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hasta el martes casi todo el país estará afectado por una intensa y larga ola de calor, que llevaría la temperatura a máximas que superarían los 45 grados centígrados en algunos puntos del territorio nacional como Catamarca o La Rioja. Los porteños, en tanto, podrían presenciar marcas térmicas por arriba de los 40 grados, con sensaciones por encima de ese valor. El organismo prevé que el fenómeno cubrirá el norte de la Patagonia, el centro y el norte del país. Para que el SMN declare oficialmente una ola de calor se tienen que dar ciertos valores durante tres días consecutivos. En Capital, la mínima debe superar los 22 grados y la máxima los 32,3. La ola de calor ya arrancó en el norte de Mendoza, sur de San Juan y Catamarca. El organismo que depende del Ministerio de Defensa destacó que el fin de semana en la Capital y alrededores se presentará con buen tiempo y calor. Señaló que la jornada se presentará con cielo despejado a algo nublado, con vientos leves a moderados del sector norte y con una máxima que alcanzaría los 33 grados. Para mañana prevé cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector norte y luego rotando al noreste. La temperatura no presentará cambios, en relación al sábado y la máxima alcanzaría los 33 grados. Las mínimas ambos días estarán por encima de los 24. El lunes, en tanto, se espera que se mantenga la nubosidad, con vientos leves a moderados del noreste y con una mínima de 24 grados y una máxima que alcanzaría los 32. El martes, por su parte, tendrá una mínima de 25 grados y 34 de máxima, con la probabilidad de precipitaciones hacia el final del días. Es decir, serán al menos cuatro días de calor agobiante, sin la garantía aún de que las precipitaciones traigan alivio. La explicación del fenómeno Según explicó a Clarín la meteoróloga Cindy Fernández, del SMN, hay un anticiclón intenso en el Océano Atlántico que favorece que en gran parte del país haya vientos persistentes a intensos del sector norte. "Esto, combinado con días despejados que están ocurriendo en casi todo el país, hace que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente", expresó. Además dijo que hay un fenómeno que se llama "bloqueo". Consiste en un viento muy intenso del norte que no deja que el aire más frío -que está en el sur patagónico- llegue al centro del país. Anticipó también que serán al menos 10 días los que tendrán mínimas y máximas por encima de los valores normales, lo que repercute directamente en la salud de las personas porque en muchos caso, el cuerpo no llega a enfriarse. Alerta amarilla y precauciones Una alerta amarilla ante las altas temperaturas fue emitido ayer por el SMN con validez de 24 horas para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se trata de la segunda escala de las cuatro que utiliza el organismo para advertir a la población sobre los riesgos ante las altas temperaturas. Según explican, el riesgo de mortalidad es "leve a moderado" y se advierte que el calor "puede ser peligroso, especialmente para los bebes y niños pequeños, personas mayores de 65 años o aquellos con enfermedades crónicas". Ante el fenómeno, recomiendan tomar mucha agua durante el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras y evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes. Aconsejan usar ropa suelta, de materiales livianos y de colores claros. Tomar líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre y protegerse del sol. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626