Un temporal azotÃ³ Pinamar y provocÃ³ inundaciones y destrozos

Un temporal azotó Pinamar y provocó inundaciones y destrozos Durante la noche de ayer, una tormenta de lluvia, granizo y viento provocó destrozos en toda la ciudad. Se vinieron abajo veredas y unos 20 años quedaron bajo el agua Calles inundadas, veredas destrozadas, balnearios castigados y una decena de autos y camionetas 4×4 arruinadas por el agua. Ese es el saldo letal que dejó el temporal que anoche castigó a Pinamar, Ostende, Valeria y Cariló, y que todavía hoy complica el tránsito y la vida de los veraneantes. Cerca de las 20 de anoche, una tormenta de lluvia, granizo y viento atravesó los bosques y alteró la apacible vida playera en este balneario de la Costa. Todavía algunos turistas volvían de la playa tras un día impresionante, y otros paseaban por la avenida Bunge, cuando una nube inmensa y gris invadió el cielo y desató un vendaval. Según confirmaron a Infobae fuentes de Defensa Civil (DC) local, unas 35 casas se llenaron de agua y necesitaron auxilio sanitario en Ostende, Valeria y Pinamar. En apenas algo más de una hora, cayeron más de 57 milímetros de agua, una cantidad que, en una tormenta normal, cae en más de tres horas. "Encharcó todo de forma espectacular y no permitió trabajar a los sumideros", comentó Jorge D'Amato, coordinador de DC del Municipio. La tormenta fue impiadosa en la playa. Y destrozó todo lo que se encontró en su camino. En la playa a la altura de Bunge levantó la base de la construcción donde funciona la histórica radio de Alberto Badía. Tiró los andamios, socavó la arena y dejó una canaleta de un metro de profundidad. Allí se empezó la reconstrucción pero según admitieron en el Municipio llevará dos o tres días de trabajo. En la esquina de Jasón y Apolo, donde con una tormenta normal se encharca, esta vez el agua alcanzó los 80 centímetros de altura. Hubo cortes de luz y del suministro de agua porque la inundación se filtró en el piso de una obra de departamentos y se metió entre los pilotes del basamento, lo que provocó que se viniera abajo la vereda y se cortara la calle como consecuencia. La obra fue clausurada por el Municipio. Justamente, la gran cantidad de construcciones en Pinamar es uno de los focos de discusión ante cada tormenta. Muchos vecinos y propietarios de Pinamar denunciaban en las redes sociales la falta de planeamiento pluvial ante el boom inmobiliario de los últimos años. En su cuenta de Twitter, el intendente Martín Yeza, le respondió a vecinos, admitió el problema y aseguró que "este año vamos a hacer" obras pluviales. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Y un día después de la tormenta, algunos sectores de la Avenida del Mar y Avenida Del Libertador seguían anegados y sólo podían pasar camionetas 4 x 4. Pero durante el temporal, muchos de estos vehículos sufrieron daños graves. Matías Quiroga, de una empresa de remolques, comenzó a trabajar anoche a la madrugada y todavía seguía auxiliando vehículos. "Asistimos a unos 20. Había camionetas con agua adentro. Otras se les llenó el motor y rompieron biela", comentó el remolcador. "El agua pegó de una manera que no es normal, hace 20 años había uno de estos temporales cada dos o tres años y ahora son cada dos o tres meses", recordó D'Amato, quien admitió que hubo autos inundados: "En un solo garage había como cinco autos que los tapaba el agua. En otro garage, sobre la calle Martín Pescador, la inundación tapó un metro de los autos". Afortunadamente, en los barrios más pobres de Ostende, donde vive el grueso de habitantes estables de Pinamar, no hubo evacuados. "Pero fueron daños sobre todo en los lugares donde la gente menos tiene", reconoció el coordinador de Defensa Civil. Fuente: Infobae

