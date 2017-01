Lagomarsino le respondiÃ³ a Arroyo Salgado: "No hace falta tener un arma para tener poder"

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 20:35 Visto: 24 Twitter Nacionales Lagomarsino le respondió a Arroyo Salgado: "No hace falta tener un arma para tener poder" El técnico informático, propietario del arma de la cual partió el proyectil que causó la muerte de Alberto Nisman y único imputado en la causa que investiga el hecho, respondió a la ex esposa del fiscal fallecido que "no hace falta tener un arma para tener poder", y sostuvo que "tiene más poder" que el que pensaba. Lagomarsino se refirió así a lo manifestado por la magistrada en cuanto a que ella no tiene "ningún arma guardada" en su casa, por lo que "no debe" tenerle "miedo", como lo había declarado en una entrevista ofrecida anoche a la señal de cable TN. "No hace falta tener un arma para tener poder. Hay poderes que son mucho más peligrosos", señaló el asesor de Nisman en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo al confesar que le "encantaría" saber por qué Arroyo Salgado lo acusa de mentir. Sobre el horario de muerte que la jueza indicó que podía haber sido el 17 y no el 18 de enero de 2015, Lagomarsino enfatizó que "en ningún momento" aparece su presencia dentro de ese horario y subrayó que "la causa dice que (el momento de la muerte) fue el domingo". "Yo dejo el arma y me voy 20.30, y, de hecho, hay un periodista que dice que habló con él mucho después y también uno de los custodios declaró en la causa ante las dos partes diciendo que habló por teléfono después de que yo me fui", insistió en afirmar Lagomarsino. Además, agregó que su salida del departamento de Le Parc "está registrado en las cámaras", lo mismo que su paso por la autopista y la llegada a su casa a través de las cámaras del barrio. "Me gustaría saber por qué (Arroyo Salgado) dice una cosa y es otra, como la ubicación del tiro en la cabeza y que no tiene restos de pólvora en las manos cuando en realidad tiene en ambas", detalló Lagomarsino.



"Acá hay algo que es muy grave, no tendría que haber ningún enfrentamiento si todos buscamos los mismo. Nosotros buscamos la verdad pero la querella está siempre poniendo trabas, diciendo que yo soy espía, por ejemplo, porque la señora que trabajaba en la casa de Nisman declaró que me decía Luis. Eso es una prueba científica", replicó el técnico. Fuente: Telam

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626