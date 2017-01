Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 20:20 Visto: 25 Twitter Nacionales Raid delictivo en zona oeste: en 30 minutos, cometieron 4 entraderas y balearon a un jubilado Los delincuentes tienen 18 y 17 años y fueron detenidos Dos jóvenes delincuentes protagonizaron un impresionante raid delictivo en apenas media hora en la zona del oeste bonaerense. En resumen, cometieron cuatro entraderas, robaron objetos de valor, balearon a un delincuente y fueron detenidos. Todo comenzó el miércoles a las 10:30 en Morón, ingresaron a la casa de un jubilado y le robaron un Ford Focus. En este vehículo, se dirigieron a la localidad de Ramos Mejía. Más precisamente en Sargento Cabral al 100, ingresaron en otra casa, de donde se llevaron varios objetos de valor y electrodomésticos. Sin conformarse con eso, desde allí se dirigieron hasta El Palomar donde robaron a un jubilado en la esquina de Orense y Fernández, a quien pretendían sacarle el auto. A pesar de no resistirse, le dispararon en el cuello. Después del ataque, cerca de ahí, se metieron en otra casa hasta que finalmente fueron detenidos. Según un informe policial, los ladrones venían realizando un raid delictivo por la zona. La víctima fue trasladada al Hospital Posadas, ubicado a ocho cuadras del lugar del incidente, donde quedó internada para tratar las graves lesiones que sufrió en el cuello. "Evoluciona en forma favorable y se encuentra fuera de peligro", informó este viernes su hijo, quien dijo que no entendía por qué le dispararon si no opuso resistencia al asalto. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626