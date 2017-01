TensiÃ³n en Washington: continÃºan los incidentes por la asunciÃ³n de Donald Trump y hay mÃ¡s de 90 detenidos

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 19:27 Visto: 47 Twitter Mundo Tensión en Washington: continúan los incidentes por la asunción de Donald Trump y hay más de 90 detenidos Entre 400 y 500 manifestantes lanzaron proyectiles sobre agentes de policía antidisturbios y las fuerzas del orden respondieron con granadas lacrimógenas Nuevos choques se produjeron este viernes entre manifestantes anti-Trump y la policía en el centro de Washington, poco después de la investidura del presidente Donald Trump, constató un periodista de la AFP. Entre 400 y 500 manifestantes lanzaron proyectiles a agentes de policía antidisturbios y las fuerzas del orden respondieron con granadas lacrimógenas. 12th and K Sts NW pic.twitter.com/7f8ehRjlLX — Clarence Williams (@nu1wcf) 20 de enero de 2017 Con denuncias por sus posiciones sobre el cambio climático, el racismo, su trato a las mujeres y muchas más, partidarios de diversas causas unidos en su oposición al presidente entrante se manifestaron desde la madrugada del viernes, empeñados en dejar su sello en la jornada de investidura. Protesters and police at 12th and K. Tear gas in the air. More police approaching from east on K. @wamu885 pic.twitter.com/2QpJq6gp8t — Mikaela Lefrak (@mikafrak) 20 de enero de 2017 Here's the earlier video of protesters running through streets, some smashing windows, as police chased with pepper spray. pic.twitter.com/kKZEf1DP8L — Patrick Madden (@Patrick_Madden) 20 de enero de 2017 Quiénes protestan contra Trump El movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y grupos feministas fueron los primeros en hacerse oír desde el jueves por la tarde. El grupo DisruptJ20 (trastornar E20), una coalición que lleva la fecha de la investidura en su nombre, dijo que los participantes intentarían clausurar o causar demoras en los retenes de acceso a las ceremonias. Pensaban bloquear algunos, incluso a riesgo de ser arrestados. "Nuestros objetivos son realizar protestas de masas y trastornar la juramentación si es posible y si no es posible —si no podemos trastornar la juramentación—, hacer lo posible para impedirle a Trump actuar como si tuviera un fuerte apoyo", dijo el dirigente David Thurston a la prensa la semana pasada. Además, se organizó una marcha titulada Festival de la Resistencia, que finalizará en la plaza McPherson, a tres cuadras de la Casa Blanca, con una concentración para escuchar un discurso del documentalista y activista de izquierda Michael Moore. La coalición de grupos antibélicos ANSWER planeaba concentraciones en dos lugares a lo largo de la ruta. Fuente: Infobae

