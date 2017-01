Las 10 frases mÃ¡s importantes del discurso de asunciÃ³n de Donald Trump

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 19:02 Visto: 7 Twitter Mundo Las 10 frases más importantes del discurso de asunción de Donald Trump El flamante presidente no esquivó nada y habló de los temas que lo llevaron a la Casa Blanca Donald Trump pronunció el primer discurso de su administración y no eludió los polémicos temas que lo condujeron, durante su campaña, a lo más alto de la vida política de los Estados Unidos. Luego de jurar como mandatario, se dirigió a la multitud y al resto del país. Entre los temas que trató, estuvieron la generación de empleo, la política internacional, el terrorismo islámico y la inmigración. 1 – "El 20 de enero de 2017 se recordará como el día en que el pueblo volvió a gobernar esta nación". 2 – "Estamos transfiriendo el poder de Washington DC y se lo estamos devolviendo a ustedes, el pueblo". 3 – "Hemos hecho ricos a otros países mientras la fuerza y la confianza de nuestro país ha decaído. Ese es el pasado. Ahora miraremos solamente hacia el futuro". 4 – "De hoy en adelante será solamente Estados Unidos, primero. Toda decisión será para beneficiar a los trabajadores y familias de Estados Unidos". 5 – "El crimen, las pandillas, las drogas… la carnicería en Estados Unidos termina aquí y ahora". 6 – "Recuperaremos nuestros trabajos, nuestras fronteras, nuestra salud y nuestros sueños". 7 – "Reforzaremos nuestras alianzas contra el terrorismo radical islámico, que erradicaremos de la faz de Tierra". 8 – "No importa si somos blancos, negros o morenos; todos tenemos sangre roja de patriotismo". 9 – "Estamos protegidos por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestras fuerzas policiales y por Dios". 10 – "Seguiremos dos simples reglas: comprar estadouniense y contratar a esadounidenses". Fuente: Infobae

