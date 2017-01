Proyectan la apertura de boca de expendio COTALI en la Peatonal Rivadavia

“Para Catamarca, COTALI es un ejemplo. En momentos como estos, en que la industria esta golpeada y con bajas expectativas de recuperación y que la minería no está en su apogeo, la salida económica de Catamarca es la agroindustria. Esto es: productor produciendo y la industria dándole valor agregado a esa producción. Para dar valor agregado se necesitan trabajadores, entonces es una gran generadora de empleos”, expresó Chico. El ministro explicó que desde su cartera se apunta al incentivo de la agroindustria hoy, con más fuerza que nunca; y agregó que “lo que hay que lograr es la fusión del productor con la industria”. A la Planta de COTALI, ingresan por día entre 4.000 y 4.500 litros de leche y todo se procesa. “Ella absorbe el producto y el productor produce hace para la industria. COTALI es un gran ejemplo de ello porque es una agroindustria que le da valor agregado a la leche y que vende todo lo que produce, por lo tanto necesita mucha materia prima y en el caso de Catamarca consume toda la leche que recibe; por eso es la simbiosis ideal y el ejemplo a mostrar”, resaltó.



Para Olmedo Vergara, el 2017 será un año de mayor crecimiento y que inicia con nuevos proyectos. Aunque aún no hay fecha, se está trabajando para lanzar el yogur firme en vasito; proyecto para el que el Gobierno Provincial invertirá cerca de 6 millones de pesos. Por ahora, el paso más próximo es el de inaugurar la boca de expendio del centro de la ciudad que se suma a la de la Planta Industrial, la del CAPE, la de la Terminal de Ómnibus y la del Mercado de Abasto. Y, en ese sentido, Raúl Chico destacó la importancia de las redes de comercialización.



“También es de destacar la voluntad de la agroindustria de vender. Agrega valor solo si vende, sino no necesita tanta materia prima y el productor no puede ubicar su producción. Así se completa la cadena, con la comercialización. Por eso es tan relevante que COTALI siga abriendo bocas de expendio”, aseguró.



La Cooperativa tiene como objetivo llegar a todos. COTALI vende lo que elabora y, para Olmedo, se debe a la calidad de sus productos que no tiene discusión. Destacó que un kilo de queso COTALI lleva 10 litros de leche, que el yogurt solo tiene el fermento y la leche, nada más. “Además de la calidad de nuestros productos, es de resaltar que son catamarqueños y que son de una profunda tradición en nuestra sociedad”, concluyó Olmedo.