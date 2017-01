DiversiÃ³n sana: organizan fiestas sin alcohol en la Costa AtlÃ¡ntica

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 18:31 Visto: 26 Twitter Nacionales Diversión sana: organizan fiestas sin alcohol en la Costa Atlántica La iniciativa es de una ONG, que organiza matinés en los boliches para mostrarles a los adolescentes que pueden divertirse sin riesgos. Se realizan en San Clemente, San Bernardo, Villa Gesell y Pinamar. Fiestas para adolescentes sin alcohol pero con actividades y juegos, es el lema que se propone una ONG y que extiende este verano a toda la Costa Atlántica, con la idea de contrarrestar otro tipo de eventos en donde las bebidas alcohólicas u otro tipo de sustancias nocivas dejaron víctimas en varios puntos del país. El objetivo de estas fiestas, donde prima el alcohol cero y que se realizarán durante enero en San Clemente, San Bernardo, Villa Gesell y Pinamar es "atraer a los chicos a divertirse y armar hasta concursos de tragos sin alcohol". "Apuntamos a la prevención, en el caso particular de las matinés, tratamos de sumar contenido a las fiestas: llevamos toros mecánicos, juegos electrónicos, máquinas de baile, cabinas de selfies, concursos de tragos sin alcohol, con la finalidad de que los adolescentes vean que pueden pasarla genial sin beber una gota de alcohol", explicó a Télam Charly Abad, director de Divertite Sin Alcohol (DSA). La ONG que hace 4 años desarrolla actividades preventivas ahora redobla la apuesta junto al Grupo Sancor Seguros y propone eventos "para que adolescentes tengan alternativas sanas", en una acción coordinada también con los dueños de los boliches. Las actividades proponen que los chicos de 12 a 15 años conozcan las sustancias nocivas que pueden afectar su salud a tan temprana edad, y por otro lado apuntan a "la concientización, que los adolescentes conozcan y tengan presente los riesgos de ese consumo" y por último, ofrecer "alternativas positivas y atractivas", según Abad. En esa línea, organizan no sólo fiestas sino también actividades deportivas, culturales, artísticas, musicales, recreativas y talleres en escuelas, como el el concurso que cerró en diciembre sobre afiches con el lema Divertite sin Alcohol para colegios públicos y privados de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires cuyas 50 obras finalistas serán expuestas en el Centro Cultural Borges. La ONG recibe apoyo del Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad y también aportes de empresas privadas. "Es un gran desafío no solo por el negocio que significa la venta de alcohol, sino porque la mayoría de las publicidades de estas bebidas asocian el consumo a la diversión, entonces el mensaje que perciben los jóvenes es que tomando es la única manera de pasarla bien", dijo el director de DSA. "Nuestro objetivo es brindarles herramientas y propuestas que resulten atractivas, motivantes y divertidas para cristalizar un cambio cultural hacia una vida sana evitando las consecuencias graves que acarrea este consumo desmedido", remarcó Abad. Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626