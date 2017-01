DespuÃ©s del escrache, la gata que quisieron abandonar encontrÃ³ dueÃ±o

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 20 Enero 2017 11:10 Visto: 42 Twitter Nacionales Después del escrache, la gata que quisieron abandonar encontró dueño Un ingeniero jubilado y su esposa se harán cargo de cuidar a la mascota que quisieron tirar una pareja en una plaza de La Plata. Después de que se viralizara el video que mostraba la discusión entre un vecino que circulaba en moto y una pareja que intentaba abandonar su gata en una rambla en La Plata, finalmente la mascota tuvo un final feliz. La gatita encontró un hogar donde quedarse. Un ingeniero jubilado y su esposa la adoptaron. Guillermo, el ingeniero que se hará cargo de la felina, contó que "tengo gatos desde hace 58 años, es la mayor parte de mi vida. Y casi todos llegaron solos a casa y se fueron quedando naturalmente. Mi primer gato, en Comodoro Rivadavia, se llamó Tigre, así que es muy curioso que ahora se trate de "Tigresa", según publicó el diario El Día "Llegué a tener ocho gatitos en casa, cuando alguna hembra tenía cría; ahora sólo está Violeta y la nueva le va a hacer compañía, después de un tiempo de adaptación", expresó: "además, la vamos a castrar y llevar al veterinario para un chequeo". La historia de la gata se conoció luego de que Ricardo Pereyra, un vecino que buscaba una estación de servicio, detectó a una pareja realizando movimientos sospechosos. "Se habían bajado de una camioneta del tipo de alta gama en la rotonda de 7 y 528, y llevaban una canasta; primero pensé que se trataba de un bebé, porque la apoyaron con mucho cuidado" recordó Pereyra: "pero luego me surgió encararlos y alcancé a ver que era una gatita. Los empecé a grabar y les dije lo que me salió, que era cruel y estaba mal hacer eso". A los pocos segundos se acercó otra persona que se sumó al reclamo por la salud del animal, invocando la Ley "Sarmiento". La pareja terminó llevándose nuevamente a la gata de nuevo. "De la bronca e impotencia que tenía, publiqué el video en mi cuenta de facebook", explicó "Riki" Pereyra, empleado del Ministerio de Salud. Las imágenes se viralizaron de manera rápidamente , logrando más de un millón y medio de reproducciones. "Soy extranjera y me voy del país mañana", se excusó la joven que quiso abandonar a la gatita: "Tigresa tuvo cría y pude ubicar a los gatitos, pero a ella no" señaló "Leo", quien en su página de Facebook fue bombardeada por cientos de mensajes severos y agresivos en todos los medios disponibles. Indignada, la joven dijo que "tuve que consultar a una abogada porque la saña de algunos mete miedo" y afirmó que "llegaron a amenazar a la mamá de mi novio, que ni siquiera tenía idea de todo lo que estaba pasando, buscaron su dirección, las patentes, una cacería". Fuente: Minuto Uno

