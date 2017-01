Santa Fe le pidiÃ³ a la NaciÃ³n 2 mil millones de pesos por las inundaciones

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunió este jueves en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y le propuso crear un fondo especial que brinde financiamiento directo a pequeños productores y tamberos afectados por las inundaciones. Así lo reveló Lifschitz en declaraciones a la prensa luego de la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, donde la creación de ese fondo -que tendría aportes de la provincia y el Gobierno nacional– fue uno de los temas que el mandatario puso sobre la mesa. El gobernador santafesino reveló además que le dejó a Frigerio "un listado de seis proyectos de obra pública de desagües en distintos sectores de la provincia" y precisó que "algunos ya tienen proyectos ejecutivos y están en condiciones de licitarse" mientras que "otros se están elaborando". Las obras requieren una inversión de $1.500 millones. A eso se suma el pedido de asistencia urgente para unos 1.300 tambos, por 500 millones de pesos. Lifschitz señaló que se estiman "perdidas de 1.200 millones de dólares en el sector agropecuario, ganadero y tambero" a causa de las inundaciones dado que "fueron afectadas más de un millón y medio de hectáreas productivas y la cuenca lechera que ha sido muy castigada". Al respecto, destacó que uno de los temas sobre los que habló con el ministro fue la creación de un "fondo especial para financiamiento directo a pequeños productores y pequeños tamberos" que no tienen acceso al endeudamiento bancario con "aporte de la provincia y el Gobierno nacional". No obstante, aclaró que el aporte de Nación "en realidad sería un préstamo, no un aporte genuino" y agregó: "Simplemente un préstamo a la provincia para poder financiar a los pequeños productores que son los que no acceden al sistema bancario". "También pedimos una estrategia o política de la AFIP en relación a los productores afectados. Con prórrogas de vencimientos y moratorias. Y una línea especial de financiamiento del Banco Nación para los que tienen capacidad de endeudarse en los bancos", continuó el gobernador. En cuanto a los proyectos para las familias afectadas, Lifschitz señaló que "hay un proyecto en mediano plazo para encarar un plan de vivienda para los que viven en zonas precarias muy bajas". El gobernador de Santa Fe destacó que Frigerio recibió estos proyectos "con buena predisposición" y que ahora seguirá analizando el tema con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Emergencia y desastre en cuatro provincias La Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA) recomendó al Ministerio de Agroindustria declarar la situación de emergencia y desastre en departamentos de las provincias de La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Santa Fe. Así lo informó oficialmente la cartera agroindustrial, que dio cuenta del pedido realizado por las provincias que en las últimas semanas sufrieron el incendio o la inundación de campos en sus respectivos distritos, hecho que debe ser homologado por el Poder Ejecutivo para posibilitar la postergación del pago de impuestos y frenar el pago de créditos. El encuentro tuvo lugar en la sede de Agroindustria, donde asistió el ministro del área, Ricardo Buryaile, quien dispuso apoyar a la brevedad la decisión de la mencionada Comisión de dar curso administrativo al pedido de emergencia cursado por los estados provinciales. Según lo dispuesto por la Comisión de Emergencia Agropecuaria, se recomendó acompañar las declaraciones promovidas por los gobiernos de Buenos Aires, La Pampa, y Río Negro para el caso de los incendios registrados, y también en Santa Fe por las inundaciones ampliando el decreto anterior. Dicho pedido debe ser homologado con la firma del propio Buryaile y luego publicado en el Boletín Oficial. El alcance de las medidas servirán para el caso de La Pampa, para los departamentos afectados por los incendios que se encuentran en el oeste, centro y sur provincial y que son Guatraché, Hucal, Caleu-Caleu, Loventué, Utracán, Lihuel-Calel, Chalileo, Limay-Mahuida y Curacó.



Para Río Negro, los departamentos afectados por el fuego son Pichi Mahuida, Avellaneda, General Conesa y Adolfo Alsina, y en Buenos Aires, la totalidad de los partidos afectados por incendios son Villarino y Patagones, y algunas circunscripciones de Balcarce, Puán, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tandil, Tornquist y Saavedra. Fuente: Infobae