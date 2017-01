Los actos por la toma de posesiÃ³n de Donald Trump: la agenda completa

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 19:46 Visto: 43 Twitter Mundo Los actos por la toma de posesión de Donald Trump: la agenda completa Las ceremonias en torno a la investidura del magnate republicano se prolongarán desde este jueves hasta el sábado, e incluirán conciertos, reuniones y protestas Donald J. Trump tomará el juramento en las afueras del Capitolio el próximo viernes, cuando se convertirá oficialmente en el presidente de los Estados Unidos número 45. Pero la ceremonia es sólo la pieza central de las festividades que se desarrollarán durante tres días, así como también de las protestas. "Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos", expresó este jueves el presidente electo en Twitter. Cientos de miles de ciudadanos, entre partidarios y opositores al nuevo mandatario, comenzaron a llegar a la capital para participar en este ritual democrático en el cual participarán numerosos dirigentes políticos. Así como miles de simpatizantes republicanos, activistas de diversa procedencia se preparan para confluir dentro o lo más cerca posible del perímetro de seguridad, con el fin de aguar la fiesta. El New York Times elaboró un calendario con todos los eventos de la semana, aunque algunos de los horarios están sujetos a revisión. Jueves 19 de enero Las celebraciones de la toma de posesión comenzarán oficialmente el jueves por la tarde, con una ceremonia de colocación de coronas, un concierto y una cena íntima. 12:00 – Llegada a Washington. El presidente electo de EEUU aterrizó en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, a bordo de un avión militar y acompañado de buena parte de su familia. 15:00 — Ceremonia de colocación de coronas. Donald Trump comenzó su agenda pública con una tradición inaugural que consiste en colocar una corona en el cementerio nacional de Arlington para honrar a los soldados caídos. 16:00 — Celebración de bienvenida "Haz que América sea grande de nuevo". Para dar inicio a los eventos de traspaso de mando, Trump pronunciará unas palabras frente al Lincoln Memorial. Allí se desarrolla un multitudinario concierto, televisado a nivel nacional y gratis para el público en Washington. Entre los músicos que actuarán se encuentran Toby Keith y 3 Doors Down. 19:30 — Cena con velas. Donald Trump, junto al vicepresidente electo Mike Pence, y sus respectivas familias harán una aparición en una cena a la luz de las velas en la Union Station de Washington, para agradecer a los donantes que aportaron para la inauguración. Viernes 20 de enero El Día de la Inauguración presidencial comenzará con una oración silenciosa y terminará con el presidente bailando en la capital. Temprano por la mañana — Desayuno familiar privado. Si la tradición se mantiene, los Trump y sus invitados compartirán un desayuno privado en Blair House, la casa de huéspedes del presidente. Se espera que se queden allí la noche de jueves a viernes. 08:30 — Servicio privado de oración. El presidente electo y su familia asistirán a un servicio religioso en la Iglesia Episcopal de San Juan, a pocos pasos de Blair House. 09:30 — Café en la Casa Blanca. Los presidentes entrantes y salientes se reunirán en la Casa Blanca con sus esposas. Como marca la costumbre, Trump y Obama viajarán juntos por la avenida Pennsylvania hacia el Capitolio. Taking it in on one last walk through the People's House. pic.twitter.com/uaAn6j8Ygy — The First Lady (@FLOTUS) 18 de enero de 2017 11:30 hs — Ceremonia de juramentación. Con la presencia de funcionarios estadounidenses y otros mandatarios en el lado oeste del Capitolio, la ceremonia oficial de inauguración contará con líderes religiosos vinculados a Donald Trump, comentarios del senador Roy Blunt, de Missouri, y performances musicales. Alrededor del mediodía — Juramento del cargo y discurso inaugural. El juez John G. Roberts tomará juramento a Trump, mientras éste mantiene su mano apoyada sobre dos biblias: una que posee desde la infancia y la de Lincoln. Tras eso, Trump pronunciará su discurso. Después del mediodía — La salida de los Obamas. Con Trump instalado como presidente, los Obamas se despedirán y partirán desde el frente este del Capitolio. Temprano por la tarde — Almuerzo. La comida, en la que participarán líderes del Gobierno y amigos en la Rotonda del Capitolio, contará con actuaciones musicales, un menú elaborado y varios comentarios para honrar al nuevo presidente y a su vice. Después del almuerzo — Revisión de las Fuerzas Armadas. Trump revisará las fuerzas armadas estadounidenses en el frente este del Capitolio después del almuerzo. A partir de entonces — Desfile inaugural. Trump y Pence encabezarán el desfile que irá desde el Capitolio por la avenida Pennsylvania, con miles de oficiales en representación de cada rama del Ejército. Una vez llegue a la Casa Blanca, Trump observará el resto del desfile desde allí. 19:00 — Bailes de etiqueta. Habrá dos eventos con bailes formales, que se desarrollarán en pisos separados del centro de convención Walter E. Washington, así como el de los servicios armados, que se llevará a cabo en el museo nacional del edificio. Se espera que Trump haga comentarios y vaya a la pista de baile en los tres. Sábado 21 de enero La agenda de la inauguración terminará el sábado por la mañana, pero decenas de miles de manifestantes expresarán sus opiniones antes de que termine el día. 10:00 — Servicio Nacional de Oración. La Catedral Nacional de Washington será la sede del tradicional servicio de oración para Trump y Pence para comenzar sus mandatos en oración y reflexión. El servicio marca el final la agenda oficial de la Inauguración. 10:00 — La Marcha de Mujeres en Washington. Se espera que sea la mayor acción de protesta de la semana, con la manifestación que comenzará en la base del Capitolio. Está previsto que la marcha comience a las 13:15. Fuente: Infobae

