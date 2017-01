NicolÃ¡s Dujovne desplazÃ³ al kirchnerismo del Ministerio de Hacienda

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 19:26 Visto: 49 Twitter Nacionales Nicolás Dujovne desplazó al kirchnerismo del Ministerio de Hacienda Se trata de Claudia Balestrini, estaba al frente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos El último funionario/a de alto rango que quedaba de la gestión del kirchnerismo en el ahora Ministerio de Hacienda debió abandonar su lugar este semana a pedido del ministro Nicolás Dujovne. Se trata de la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Baletrini. Se le habría ofrecido continuar como asesora de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rodrigo Pena, pero aún no reveló su decisión. Fue reemplazada por el director de análisis fiscal del Ministerio de Hacienda, Guillermo Barris. La funcionaria que respondía hasta diciembre pasado al secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, perdió poder cuando éste se tuvo que retirar del Ministerio ante el pedido de renuncia a Alfonso Prat-Gay. Y no contaba con el respaldo del nuevo equipo económico, por lo que decidió presentar su renuncia. Antes había dejado su puesto el economista Nadín Argañaraz, quien asesorba a Prat-Gay en temas impositivos, tras haber llegado de la mano del ex Gobernador cordobés José Manuel de la Sota; y también el histórico secretario de Presupuesto, Raúl Rigo. Los principales colaboradores en el Ministerio de Hacienda Con la salida de Baletrini el ministro Nicolás Dujovne ya tiene listo su equipo. Está compuesto por cinco secretarios: Hacienda: Rodrigo Pena; Política Económica: Sebastián Galiani; Jefe de Gabinete: Ariel Sigal; Legal y Técnica: Bernardo Saravia Frías; Jefe de Asesores: Guido Sandleris; Subsecretario de Programación Económica: José Luis Maia Subsecretario de Ingresos Públicos: Guillermo Barris Fuente: Infobae

