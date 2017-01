Sergio Massa fue invitado a la asunciÃ³n de Donald Trump

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 19:13 Visto: 4 Twitter Nacionales Sergio Massa fue invitado a la asunción de Donald Trump El líder del Frente Renovador y parte de su equipo se reunieron con Rudolph Giuliani en Washington Los ojos del mundo están puestos en Washington. Este jueves comenzaron los actos oficiales que tendrán mañana su punto clave con la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, una de las economías más importantes del planeta. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue invitado a participar en la toma de posesión y en una gala exclusiva que se realizará el viernes por la noche. En la previa, el diputado nacional y otros referentes de su equipo, entre ellos Martín Redrado y Graciela Camaño, se reunieron con el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y otros integrantes de su fundación. Según trascendió, durante el cónclave -que se extendió durante más de una hora-, los dirigenes se comprometieron en avanzar en diversas políticas de cooperación en seguridad para la provincia de Chubut y los partidos de Tigre, Pilar y San Fernando. Massa, Giuliani, Redrado y Camaño compartieron visiones sobre sus países y dialogaron sobre las expectativas que genera en todo el mundo la asunción de Trump tras ocho años de gestión de Barack Obama. Gracias a @RudyGiuliani por su invitacion a la transferencia de poder en EEUU pic.twitter.com/mnv5As94Yo — Martín Redrado (@martinredrado) 19 de enero de 2017 Donald Trump tomará juramento en las afueras del Capitolio, convirtiendose así en el presidente de los Estados Unidos número 45. Pero la ceremonia es sólo la pieza central de las festividades que se desarrollarán durante tres días. "Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos", expresó este jueves el presidente electo en Twitter the American people. I have no doubt that we will, together, MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de enero de 2017 Cientos de miles de ciudadanos, entre partidarios y opositores al nuevo mandatario, comenzaron a llegar a la capital para participar en este ritual democrático en el cual estarán numerosos dirigentes políticos. Tal es el grado de expectativa que generan este tipo de eventos, que la mayoría de los hoteles de Washington se preparan de una forma especial. Por ejemplo, ponen toallas y leyendas con el número 45 en alusión a la asunción de Trump. Fuente. Infobae

