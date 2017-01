Uber refuerza su apuesta en la Argentina: abrirÃ¡ cinco oficinas en 2017 y la primera serÃ¡ en Vicente LÃ³pez

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 18:56 Visto: 64 Twitter Nacionales Uber refuerza su apuesta en la Argentina: abrirá cinco oficinas en 2017 y la primera será en Vicente López La empresa inaugura un centro de atención para sus choferes actuales y futuros. Desde febrero les exigirá que paguen impuestos La aplicación de Uber cumplirá un año en el país en tres meses, pero las últimas acciones de la empresa que conecta a conductores y usuarios dejan claro el mensaje: se quieren quedar en el país, más allá de que el Gobierno asegura que es ilegal y las protestas constantes del gremio de los taxistas por competencia desleal. Con todo, la empresa abrió su primera oficina en Vicente López, donde tendrá un Centro de Atención para los 90.000 socios conductores en el país, según confirmó a través de un comunicado oficial al que accedió Infobae. Estará ubicado la calle Bartolomé Mitre 1810 y la idea es darles atención personalizada tanto a los choferes que ya están operando como a aquellos "ciudadanos que pueden convertirse en un conductor". Será el primero de cinco centros al público que abrirán durante el primer semestre de 2017 en el área metropolitana y se espera una concurrencia de 2.000 personas por semana. En el primer centro se estima que la inversión llegará a USD 2 millones durante todo el año. Mariano Otero, gerente general de Uber Argentina, aseguró que se generará empleo para más de 50 personas, y que es importante para el desarrollo de la actividad que exista "un lugar físico donde los socios conductores puedan venir a conocer representantes de la empresa, obtener información sobre el uso de la plataforma y finalizar su proceso de registro". De impuestos y más La falta de oficinas físicas había sido una de las críticas de los taxistas cuando Uber anunció su llegada al país en abril del año pasado. Pero esta no es la primera decisión en el camino de regularizar su actividad en suelo local. Hace una semana, la empresa envió un mail a sus socios conductores para que empiecen a pagar impuestos por su trabajo en Uber. "Vos sos el responsable de registrarte impositivamente según las circunstancias individuales y el régimen que te aplique (…). A partir del 1 de febrero, en concordancia con la legislación argentina, todas las transferencias que se realicen en tu cuenta bancaria con motivo de la prestación de tus servicios independientes estarán sujetas a retenciones impositivas según la categoría en la que cada socio esté inscripto", detalló, con las escalas de monotributo (0%), responsable inscripto (2%) y no inscripto (28%). Si bien no dio detalles, Uber adelantó que hará alianzas con empresas de telefonía, concesionarias de autos y bancos para sus conductores, que componen la columna vertebral del día a día de los choferes: con el smartphone reciben los pedidos de viaje en el auto y registran sus cobros que luego se depositan semanalmente en sus cuentas, luego de un 25% que les descuenta la empresa. Como el servicio fue declarado ilegal por las autoridades del Gobierno de la Ciudad, la aplicación está bloqueada para pagos con tarjetas de crédito de origen argentino por las propias emisoras, como Visa y Mastercard. Para sortear este bloqueo, la compañía estadounidense habilitó tarjetas prepagas online con transferencias -como Entropay y Rapipago- y también habilitó como una "prueba piloto" con algunos usuarios el pago en efectivo. Fuente: Infobae

