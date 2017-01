Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 12:46 Visto: 47 Twitter Nacionales González Fraga: "Quiero un país donde todos sean propietarios" El nuevo presidente del Banco Nación aseguró que desde la entidad impulsará el crédito hipotecario y acompañar “el esfuerzo del Banco Central para bajar las tasas de interés” El designado presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, aseguró este jueves que durante su gestión va a dar impulso a los créditos hipotecarios para que "todo el mundo pueda acceder a una vivienda", y confesó estar "preocupado por la falta de reacción de la inversión". El economista -que el lunes próximo arrancará formalmente con su gestión en la principal entidad financiera del país- destacó que buscará "crear las condiciones para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda". "Quiero un país en donde todos sean propietarios", afirmó González Fraga, quien garantizó que acompañará "el esfuerzo del Banco Central para bajar las tasas de interés" y fortalecer el sistema financiero. Según dijo, "el sistema financiero es minúsculo, es la cuarta parte de lo que deberíamos tener. Por eso, el desafío es bajar los costos de la mano de un crecimiento fuerte de la bancarización y lograr tasas de financiamiento mucho más bajas. Es un objetivo que va de la mano de la estabilidad". En ese sentido, indicó que "uno de los enormes costos de la inflación es las distorsiones que generan en el sistema financiero". Además, González Fraga comentó escuetamente cómo llegó al Nación para reemplazar a Carlos Melconian: "El presidente Mauricio Macri me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", resaltó. Por otra parte, el economista dijo estar "preocupado por la la falta de reacción de la inversión. Hay que darle impulso porque es lo que va a poner a la economía en funcionamiento". A su criterio, "cualquier estímulo al consumo genera inflación. En consecuencia, no hay que adorar por ejemplo el consumo de electrodomésticos, que es todo material importado". "Y hay que pagar salarios que sean sustentables en el tiempo, ya que cuando se regala dinero por algún mecanismo de gasto público financiado por inflación, es todo irreal", evaluó. No obstante, aclaró que "la inversión se transforma en consumo a los diez minutos. Por eso, hay que convencer a los empresarios que es el momento de invertir". Por último, elogió al presidente Macri por "apuntar a las cosas correctas más allá de las estrictas conveniencias de corto plazo. Hoy se está cuidando a los que menos tienen". Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626