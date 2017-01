CayÃ³ aparatosamente en el supermercado y le dedicaron crueles memes: su respuesta fue aleccionadora

Jennifer Knapp Wilson visitaba, como regularmente lo hace, el supermercado Walmart de su ciudad, Misouri, en los Estados Unidos. Era 2011 o 2012. Debido a su obesidad y una enfermedad en su columna vertebral, debe recorrer las góndolas a bordo de una silla motorizada porque no puede caminar con peso durante muchos minutos. Sin embargo, cuando estaba por tomar un pack de latas de bebidas cola, se derrumbó aparatosamente. De inmediato, un empleado de la cadena capturó la escena con su teléfono celular. La imagen fue publicada de inmediato en Reddit y en Rate My Job y las burlas comenzaron a multiplicarse. Su hermana le envió el post. Los comentarios eran tan crueles que llevaron a Wilson a escribir una réplica con una altura tal que los memes y burlas se terminaron. En Quora escribió la respuesta que se viralizó en las últimas horas. "Lo peor de esa foto es que la gente piensa que la gente gorda va en carros eléctricos porque son demasiados holgazanes", comenzó su descarga Wilson. "Tengo una enfermedad en mi espina dorsal llamada espondilolistesis. Cuando la padeces, uno de tus vértebras sale del lugar", explicó la mujer de 39 años y que se describe a sí como "mamá tiempo completo". Indignada por las burlas, continuó: "Además soy muy obesa lo que no ayuda a la situación en mi espalda. He aprendido que debido a mi enfermedad mental como como una forma de hacerle frente. Lucho con mi peso diariamente y recientemente me he unido a un gimnasio. Pero mi peso sigue siendo una batalla". "Esto ocurrió hace varios años, alrededor del 2011 ó 2012. Estaba en un punto muy bajo de mi salud mental. También experimentaba mucho dolor y debilidad por esos días. Tomé el carro eléctrico porque estaba comprando para mi familia", dijo y agregó que luego de caerse le pareció escuchar a un grupo de niñas reirse. "Suelo escuchar a la gente burlarse de mi. No era nada nuevo. Unos meses después, veo la fotografía en un sitio. Las historias respecto a ellas no eran reales. De lo único que me sentí satisfecha era que no habían capturado mi cara", indicó Wilson. El final de su carta fue lapidario: "La razón por la que comparto esto es porque la gente cree que es gracioso reirse de la gente con discapacidad, pero ellos están ahí y son reales. Por eso, la próxima vez que vea imágenes burlándose de gente recuerde que no sabe nada acerca de esas personas o los inconvenientes que enfrentan cada día. Nunca es diversión inofensiva reírse de alguien", concluyó. Fuente: Infobae