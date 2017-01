ApareciÃ³ muerto en su celda un comisario de la Bonaerense que estaba preso por corrupciÃ³n

El subcomisario Federico Jurado, uno de los jefes policiales de la Bonaerense detenidos y acusados de integrar la red de policías corruptos que cobraban ilegalmente dinero descubierto dentro de sobres en la Departamental La Plata, apareció muerto este jueves en la celda que ocupaba en la cárcel de Villa Elvira. Fuentes policiales confirmaron que Jurado fue hallado muerto en su camastro de la celda de la cárcel ubicada en las calles 74 y 10 de la capital bonaerense. En el caso tomó intervención el fiscal Marcelo Martini de La Plata, quien intentará determinar las causas del deceso del subcomisario. De acuerdo con el informe forense preliminar, Jurado sufrió un paro cardíaco. Jurado era titular de la comisaría 16a de Villa Ponsati y permanecía detenido desde diciembre pasado junto el ex jefe de la Departamental La Plata Darío Camerini; su ex secretario Walter Skramowskyj; el ex jefe de Operaciones Ariel Huck, y el ex segundo jefe de la departamental Rodolfo Carballo, Raúl Frare, Sebastián Cuenca, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz, ex titulares de las comisarías 12da., 3ra. de Los Hornos, 2da. y 6ta., respectivamente. Fuente: Infobae