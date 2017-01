Sin marcos Apareció calcinada Loalwa Braz, la cantante que hizo famosa a la lambada Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 11:32 Visto: 10 Twitter Mundo El aterrador mensaje de texto de las personas atrapadas bajo la avalancha en Italia: "Ayuda, nos estamos muriendo de frío" Una pareja hospedada en el albergue envío un SMS a los rescatistas antes de que llegaran al lugar donde la nieve arrasó con el hotel Rigopiano. Hay al menos tres muertos, 27 personas siguen desaparecidas y los perros “no encuentran rastros de vida” Una pareja hospedada en el hotel Rigopiano, que el miércoles quedó enterrado en la nieve por una avalancha tras una serie de terremotos en el centro de Italia, envió un mensaje de texto a los socorristas con un desesperado pedido. "Ayuda, ayuda, nos estamos muriendo de frío (Aiuto aiuto stiamo morendo di freddo, en italiano)", decía el SMS enviado desde un celular a los equipos de rescate en la madrugada del jueves, según reporta la agencia ANSA. Los rescatistas tuvieron problemas en llegar a la zona del alud, donde 30 personas quedaron atrapadas y ya se encontraron tres cuerpos, debido a la terribles condiciones meteorológicas y los dos metros de nieve. Lentamente, los socorristas lograron alcanzar el albergue utilizando esquíes y cavaron en la nieve. Dos personas fueron rescatadas. Uno de ellos, identificado como Fabio Salzetta, se encontraba fuera del hotel al momento de la avalancha, y envió mensajes a las autoridades, según consigna el Corriere della Sera: "Estoy afuera, pero no se puede ver nada del hotel, sólo veo una pared de nieve frente a mí". El equipo de rescate montó una base en Penne, a 10 kilómetros del hotel, y dispuso luego de un helicóptero y un vehículo de nieve para continuar la difícil tarea. En tanto, las ambulancias todavía no podían llegar al lugar. #HotelRicopiano #USAR #cinofili #vigilidefuoco arrivati anche via terra al momento nessun segnale da dispersi! — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 de enero de 2017 Vigili del Fuoco, el servicio de emergencias de Italia, informó en Twitter que había llegado al Rigopiano por tierra y que el hotel estaba "destruido". El equipo se encuentra utiliza una unidad canina para buscar desparecidos, pero por el momento "no encuentran rastros de vida". Fuente: Infobae

