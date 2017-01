Sin marcos Apareció calcinada Loalwa Braz, la cantante que hizo famosa a la lambada Detalles Publicado: Jueves, 19 Enero 2017 11:08 Visto: 22 Twitter Nacionales Mauricio Macri estudia eliminar la secretaría de Obras Públicas para reducir el gasto del Estado Este cambio iría en línea con el “Plan de Desburocratización del Estado” que adelantó Infobae. Allí se plantea una reestructuración que buscará reducir secretarías, subsecretarías, organismos del Estado y empresas del sector público El presidente Mauricio Macri planea reducir las secretarías y subsecretarías del Estado. El espacio que hasta ayer estuvo a cargo de Daniel Chain, la secretaría de Obras Públicas, podría desaparecer del organigrama del Ministerio del Interior y Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio. Por lo que pudo investigar Infobae, todas las funciones de esa secretaría podrían pasar a depender directamente de la subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal a cargo del economista Ricardo Delgado y de otras subsecretarías más que funcionan en las oficinas del Ministerio del Interior, en la calle 25 de mayo. Otra posibilidad es que pase a depender del secretario de Vivienda, Iván Kerr. Estos cambios irían en línea con el "Plan de Desburocratización del Estado" adelantado por Infobae el 13 de enero pasado. Allí se plantea una reestructuración del gasto público por finalidades y funciones que buscará reducir secretarías, subsecretarías, organismos del Estado y empresas del sector público. También apuntará a unificar funciones duplicadas en un solo lugar, como los programas con las mismas finalidades que hay en distintos ministerios. Esa tarea estará a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del de Modernización, Andrés Ibarra, con la supervisión de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Una pista de lo que se viene la dio Macri el miércoles pasado. En su segunda visita al conurbano bonaerense en una semana, durante un asado en Tres de Febrero organizado por el intendente Diego Valenzuela, el jefe de Estado le solicitó a un grupo de intendentes del PRO que "no gasten en empleo público berreta y que pongan el foco en hacer obras, para que la gestión sea el arma fuerte del Gobierno en la campaña". Pero cuando uno de los jefes comunales le preguntó quién manejaría el desarrollo de la Obra Pública, el Presidente ni mencionó a Chain. "Ni a él ni a un futuro reemplazante", comentaron a Infobae varios de los intendentes del PRO que estaban allí. Algunos hacían responsable a Chain de subejecutar el presupuesto de su área, afectando en particular al conurbano bonaerense. Lo cierto es que a fines de la primera semana de enero, antes de que el ministro Rogelio Frigerio se tomara unas cortas vacaciones, Chain ya estaba afuera. "Eficiencia" es la palabra que más repiten los funcionarios más cercanos a Mauricio Macri. Por lo tanto, no resultaría extraño que esa secretaría de Obras Públicas desaparezca directamente, ya que coordina los planes y programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal que también realiza la subsecretaría a cargo de Ricardo Delgado. El área que encabezaba Chain participa en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para los llamados a concurso y/o licitaciones, como en los procesos licitatorios o contrataciones directas. Con el objetivo de desarrollar procesos transparentes, se dispuso la gratuidad de los pliegos, su acceso público a través de internet y la presentación de las ofertas de manera complementaria en formato digital, tareas que comparten con Delgado. En relación a la política nacional vinculada a la obra pública hidráulica y saneamiento, la Secretaría tiene como objetivo alcanzar el 100% de cobertura en agua potable y el 75% en cloacas durante el período 2016 – 2019. Además, a través del Plan Nacional del Agua se pondrán en marcha los proyectos que materializan la política hídrica 2016-2019. La Secretaría de Obras Públicas ejerce de contralor del accionar del Tribunal de Tasaciones de la Nación, del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, del Organismo Regulador de Seguridad de Presas y de los restantes organismos descentralizados y desconcentrados que se encuentren dentro de su órbita y participa de las actividades del Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Fuente: Infobae

