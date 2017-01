Viviana Fein rompió el silencio: "Yo llegué al departamento de Nisman tres horas después que la madre"

El trabajo de la exfiscal Viviana Fein en la investigación por la muerte violenta de Alberto Nisman está en la mira. Los oradores que ayer participaron en el acto en homenaje al ex titular de la UFI-AMIA volvieron a poner sobre el foco todas las irregularidades que se cometieron en el inicio de la causa penal, y Germán Moldes, su par de la Cámara de Casación, fue muy crítico de su trabajo. Enojada por algunas de las cosas que escuchó en las últimas horas, Fein decidió romper un largo silencio mientras prepara el escrito con el que se defenderá ante el fiscal federal Eduardo Taiano, quien la denunció junto a Sergio Berni por las deficiencias en el operativo que se realizó en Le Parc la noche en que fue hallado el cadáver de Nisman. "El procedimiento fue totalmente normal. Lo voy a explicar científicamente. Para todo tengo respuesta. Voy a contestar en el marco de la causa", aseguró Fein en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre. – ¿Es tan complejo determinar si una persona se suicidó o la mataron? – Sí, es tan complejo. Sería fácil emitir un dictamen. Esta muerte fue con un disparo, no fue con un ahorcamiento que deja un surco. No encontramos una nota. Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos… Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía. Fuente: Infobae