Una app le avisÃ³ que estaban robando su casa: no volviÃ³ a tiempo, pero los grabÃ³

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017 19:36 Visto: 29 Twitter Nacionales Una app le avisó que estaban robando su casa: no volvió a tiempo, pero los grabó Todo quedó registrado gracias a una aplicación "Tato, así le dicen a uno de los que entró ayer a robar en nuestro departamento. Del otro no supimos nombre", escribió en su muro de Facebook Aylén Luponio, quien subió unas fotos y videos de los ladrones que robaron su casa en el barrio General Paz, de Córdoba, y contó que se enteró gracias a una app llamada Alfred. "Entraron tranquilos, los vimos cuando salíamos del edificio y no nos imaginamos que nos iban a robar. Nos saludaron, uno se bajo de un Ford Focus blanco, donde quedo una chica adentro", describió Luponio en Facebook. "A nosotros nos aviso el cel con una #APP (Alfred) que se activa x movimiento (sic)", añadió. Alfred es una aplicación que convierte a los smartphones en una cámara de vigilancia casera, que permite, por ejemplo, controlar los movimientos en el hogar y monitorear bebés o mascotas. Para ello se necesita instalar la app en dos teléfonos con conexión a internet e iniciar sesión con la misma cuenta de Gmail. Lo interesante es que permite detectar movimientos, entre otras cosas, lo que es notificado a través de un mensaje. Eso le pasó justamente a Luponio: le llegó un mensaje a su celular que decía que había alguien en su casa. Pero no llegó a tiempo. "Robaron cosas de uso personal (computadora, notebook, herramientas de trabajo, zapatillas, cadenitas, una mochila de mochilero sin pagar) y una bicicleta Venzo negra y naranja, MTB. La policía tiene los datos, filmaciones, audio, auto, etc", detalló la víctima. Fuente: Infobae

