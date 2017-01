Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017 18:58 Visto: 38 Twitter Nacionales Daniel Chaín renunció a la Secretaría de Obras Públicas Por el momento no será reemplazado En el mismo día en que Carlos Melconian fue desplazado del Banco Nación, Daniel Chaín, secretario de Obras Públicas, formalizará su renuncia ante Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Según informaron fuentes oficiales, por el momento no nombrarán al reemplazante y la Secretaría quedará acéfala. De esta manera, Chaín se convierte en el cuarto funcionario del Gobierno en dejar su cargo en tan solo un mes. Antes se fueron Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Hacienda y Finanzas y Carlos Melconian del Banco Nación. La salida de Chaín era algo que se rumoreaba desde fin de año. Infobae había adelantado que se evaluaban cambios de nombres y funcionamiento de estructura. La idea que baraja la mesa chica del Presidente es trasladar a Interior algunos programas de obras que en la actualidad se reparten en diferentes ministerios. El propio Marcos Peña, jefe de Gabinete, había sido consultado por la renuncia del secretario de Obras Públicas y no lo había negado: "Estamos trabajando en una reestructuración del ministerio que todavía no se terminó de definir". Fuente: Infobae

