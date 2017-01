ComenzÃ³ el acto para recordar a Alberto Nisman a dos aÃ±os de su muerte

Poco antes de las 18, comenzó a llegar gente a Plaza de Mayo para participar del acto en homenaje a Alberto Nisman a dos años de su muerte. Los lemas de la convocatoria son "Justicia por Nisman" y "Donde hay memoria, hay justicia". Por el momento, los funcionarios presentes son la vicepresidenta, Gabriela Michetti, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, y Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el de Medio Ambiente, Sergio Bergman y la de Seguridad, Patricia Bullrich. También están el abogado Alejandro Fargosi, el empleado judicial Julio Piumato, la ex esposa de Nisman Sandra Arroyo Salgado, sus hijas, los fiscales Germán Moldes, Carlos Rívolo y Ricardo Sáenz, el escritor Federico Andahazi y Luis Czyzewski, padre de una víctima del atentado a la AMIA. Sara Garfunkel, madre de Nisman, dijo presente a pesar de haber anticipado que no iría a través de una carta en la que calificó a su hijo como "un valiente fiscal que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su vida en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie". También estará el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, quien se pronunció a favor de que la muerte de Nisman sea esclarecida "de manera inmediata". Los organizadores, entre ellos Waldo Wolff, diputado de Cambiemos, pidieron que en la marcha no haya carteles o banderas de partidos políticos. Luis Czyzewski fue el primer orador e hizo un fuerte llamado de justicia y esclarecimiento: "Estamos acá para que la denuncia no haya sido en vano y que la justicia investigue cómo murió". También tuvo duras palabras para la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner: "Me sentí agredido al leer expresiones irónicas de la señora ex presidenta realizadas en las redes sobre la decisión de la cámara de casación de abrir la denuncia. Señora ex presidenta: quisiera utilizar un tono distinto y más apropiado que el que usted usó pero solo me sale decirle que a usted nadie la acusa de lo que pasó hace 22 años y medio sino por lo que hizo hace cuatro años". "Todos los que luchamos para lograr que la denuncia se abra no estamos condenando a nadie, pedimos que se investigue, solo eso. Si la denuncia determina culpabilidades que se aplique todo el rigor de la ley y sino las determina el hecho de haber sido investigada va a ser un mensaje que en la argentina ningún poderoso está por encima de la ley", sentenció. Luego subió al escenario el escrito Federico Andahazi: "Con la muerte de Nisman murió una parte de la República", expresó y apuntó contra la Justicia: "No venimos a construir un héroe sino a reclamar la verdad y limpiar su memoria. No venimos a poner a Nisman sobre un pedestal pero si a elevarlo por sobre el barro que quisieron hundirlo. No somos fanáticos que venimos a exigir una verdad que se acomode a nuestras creencias, sino a saber qué pasó realmente. Hubo sectores de la política y justicia que lo impidieron sistemáticamente hasta hoy. Conocemos las caras de los que quisieron matar por segunda vez al fiscal Nisman". En el acto en memoria a Alberto Nisman pic.twitter.com/6MzR7GXIhr — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 18 de enero de 2017 Seguimos acompañando a la familia de Alberto Nisman en la búsqueda de la verdad y la justicia. pic.twitter.com/xSWsiOf8GQ — Sergio Bergman (@sergiobergman) 18 de enero de 2017 Fuente: Infobae