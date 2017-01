NicolÃ¡s Maduro: "En la Argentina me aman; si me lanzo a Presidente, gano con el 70%"

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 18 Enero 2017 18:58 Visto: 38 Twitter Nacionales Nicolás Maduro: "En la Argentina me aman; si me lanzo a Presidente, gano con el 70%" El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apeló a otra de sus singulares percepciones de la realidad para saludar a los argentinos durante una conferencia de prensa en Caracas. Luego de repasar un tuit publicado por la Embajada de su país en Buenos Aires, el bolivariano lanzó: "En Argentina sí que nos aman; si yo me lanzo a Presidente, gano con el 70%". Y argumentó: "Conozco gente que ha estado en diciembre (en Buenos Aires). Y me dicen: 'Te has vuelto el hombre más famoso por la campaña en contra y has canalizado un amor que lo tenía Hugo Chávez, Perón, Evita, Néstor…¡Maradona!" El mandatario caribeño recordó que su amigo, el ex técnico de la selección argentina y campeón del mundo en 1986, le debe una visita: "Diego Armando Maradona, tu sabes por qué, para la escuela de fútbol que hablamos". Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, siguiendo la Rueda de Prensa Internacional del Presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/wolMg102tn — Embajada Vzla en Arg (@EmbaVen_Arg) 18 de enero de 2017 La relación entre la Argentina y Venezuela tuvo un giro de 180 grados tras la asunción de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. A fines del año pasado, Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, insultó al líder de Cambiemos y lo calificó de "cobarde" y "enemigo", en medio de las tensiones en el Mercosur. Esta tarde, Maduro retomó las críticas al gobierno argentino: "Es un modelo que despidió a 300 mil personas". Fuente: Infobae

